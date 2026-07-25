Timnas Singapura Kalahkan Kamboja di Piala AFF 2026, Ilhan Fandi Ingin The Lions Main Lebih Baik

Ilhan Fandi setelah cetak gol ke gawang Kamboja. (Dok. IG/@fasingapore)
JawaPos.com-Ilhan Fandi ingin tim nasional Singapura tampil lebih baik lagi setelah menang melawan Kamboja di Grup A ASEAN Championship Cup atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Nasional Morodok Techo, Jumat (24/7).
Kamboja langsung mengambil inisiatif serangan, namun timnas Singapura yang mampu unggul duluan. Shawal Anuar berhasil membawa timnya unggul pada menit ke-22.
Di babak kedua, Kamboja mampu menyamakan kedudukan. Sovann Ouk sukses mencetak gol di menit ke-55 yang membuat laga sempat imbang.
Masuknya Ilhan Fandi pada menit ke-58, membuat permainan timnas Singapura berubah. Hasilnya, dia menjadi pahlawan bagi timnas Singapura berkat golnya di menit ke-90+11.
Meski menang melawan Kamboja, Ilhan Fandi merasa timnas Singapura bermain tidak cukup baik. Penyerang 23 tahun tersebut menilai timnya bermain lambat sejak awal laga.
"Saya pikir yang paling penting sekarang adalah mendapatkan tiga poin, tapi kita tahu performa kami jauh di bawah rata-rata. Saya pikir kita memulai pertandingan dengan lambat, dan kita dapat banyak pelajaran," kata Ilhan Fandi saat jumpa pers yang dikutip dari laman Instagram resmi @fasingapore, Sabtu (25/7).
Bagi Ilhan Fandi, kemenangan menjadi hal yang penting bagi timnas Singapura. Di laga selanjutnya, dia ingin The Lions memperbaiki performanya.
"Tapi, ya, kita mendapatkan tiga poin dan di laga selanjutnya harus tampil lebih baik. Karena jika kita ingin melangkah jauh di turnamen ini, kita harus menampilkan performa yang lebih baik," pungkas Ilhan Fandi.
Timnas Singapura menempati posisi kedua di klasemen Grup A setelah menang lawan Kamboja. Di laga selanjutnya, mereka akan bermain melawan Vietnam pada 31 Juli.
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