Jadwal Persib Bandung vs Arema FC di Laga Pembuka Piala Presiden 2026, Kick-off Jam Berapa?

JawaPos.com - Pertandingan antara Persib Bandung melawan Arema FC akan menjadi laga pembuka Piala Presiden 2026. Berikut jadwal duel klasik tersebut.

Sesuai jadwal, Piala Presiden 2026 akan mulai berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak delapan tim dengan rincian lima klub lokal dan tiga klub luar negeri akan meramaikan turnamen pramusim tersebut.

Pada Grup A, Persib Bandung sebagai tuan rumah akan bersaing dengan DPMM FC (Brunei Darussalam), Arema FC, dan Tampines Rovers (Singapura). Sementara Persebaya Surabaya yang jadi tuan rumah Grup B tergabung dengan Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC (Thailand).

Pada hari ini, Piala Presiden 2026 akan memainkan dua pertandingan Grup A. Seluruh pertandingan fase grup berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Pertandingan DPMM FC vs Tampines Rovers akan kick-off lebih dulu dengan kick-off pukul 15.30. Laga ini diprediksi berjalan menarik karena mempertemukan tim asal Brunei Darussalam yang berkiprah di Liga Super Malaysia dengan salah satu raksasa Singapura.

Setelah pertandingan tersebut, duel Persib Bandung vs Arema FC akan berlangsung pukul 19.30 WIB. Pertemuan antara dua tim legendaris Indonesia ini sekaligus akan menandai dibukanya guliran Piala Presiden 2026.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan menarik karena mempertemukan dua tim besar. Pasalnya, laga ini mempertemukan juara Liga Indonesia tiga musim beruntun dan pemegang gelar terbanyak Piala Presiden.

Sementara itu, pertandingan fase Grup B baru akan dimulai pada Minggu (26/7) besok. Pertandingan antara PSMS Medan vs Port FC berlangsung sore, sementara duel klasik antara Persebaya Surabaya kontra Persija Jakarta digelar malam hari. Seluruh laga tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.