Persib Bandung Tunjuk Ahmed El Wardani sebagai Head of Scouting, Perkuat Sistem Rekrutmen Pemain

JawaPos.com - Persib Bandung melakukan pembenahan di sektor nonteknis sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Setelah melengkapi jajaran tim kepelatihan, klub kini resmi menunjuk Ahmed El Wardani sebagai Head of Scouting untuk memperkuat proses pencarian dan perekrutan pemain.

Penunjukan Ahmed El Wardani menjadi bagian dari langkah Persib Bandung dalam membangun sistem klub yang lebih modern, terstruktur, dan berkelanjutan. Kehadiran pria asal Mesir itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses identifikasi pemain sehingga kebutuhan tim dapat dipenuhi secara lebih terukur.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, posisi Head of Scouting memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan skuad. Pengalaman Ahmed El Wardani menjadi salah satu alasan utama manajemen mempercayakan jabatan tersebut.

Adhitia menjelaskan, Ahmed memiliki latar belakang yang kuat di bidang talent identification dan performance analysis. Selain itu, dia juga mempunyai jaringan luas, terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah, yang dinilai akan membantu Persib Bandung dalam menjaring pemain berkualitas.

"Kehadirannya merupakan bagian dari upaya Persib Bandung untuk terus menyempurnakan sistem scouting sehingga proses rekrutmen pemain dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan tim," ujar Adhitia.

Ahmed El Wardani lahir pada 10 Oktober 1985 dan mengantongi lisensi AFC A Coaching. Sebelum bergabung dengan Persib Bandung, ia menjadi bagian dari staf kepelatihan Bojan Hodak di Kuala Lumpur FC sejak 2021 dengan jabatan Assistant Manager.

Kariernya kemudian berlanjut di Penang FC pada musim 2025/2026 sebagai asisten pelatih. Pengalaman tersebut membuatnya dinilai memahami kebutuhan tim profesional, baik dalam proses analisis performa maupun pencarian pemain potensial.

Tak hanya difokuskan untuk kebutuhan tim utama, Ahmed juga akan berperan dalam memperkuat jalur pembinaan pemain muda. Dia akan bekerja sama dengan Akademi Persib Bandung dan Elite Pro Academy (EPA) agar proses pemantauan bakat hingga promosi pemain menuju tim senior dapat berjalan lebih efektif.