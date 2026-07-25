Persik Kediri Andalkan Kekuatan Putra Daerah Musim Ini

JawaPos.com - Persik Kediri memastikan tetap mengandalkan kekuatan pemain lokal dalam menyambut kompetisi super league musim 2026/27. Manajemen Macan Putih resmi memperpanjang kerja sama dengan tiga putra daerah, yakni Krisna Bayu Otto, Ady Eko Jayanto, dan M. Khanafi.

Keputusan ini menjadi penegasan bahwa Persik masih menaruh kepercayaan besar kepada pemain-pemain putra daerah yang memiliki ikatan kuat dengan Kota Kediri. Selain menjadi bagian dari skuad, ketiganya juga dianggap memahami karakter dan identitas klub.

Sebelum mengumumkan kabar tersebut, Persik lebih dulu melepas tiga pemain asli Kediri. Yusuf Meliana telah resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi musim baru.

Sementara bek senior Vava Mario Yagalo memilih melanjutkan karier bersama Madura United FC. Adapun mantan kapten tim, Faris Aditama, hingga kini masih belum memiliki klub baru. Melalui akun Instagram resminya, Persik menyampaikan kebanggaannya karena masih bisa mempertahankan dua pemain yang menjadi bagian penting perjalanan klub sejak bangkit dari kasta bawah sepak bola Indonesia.

"Kebanggaan daerah akan selalu memiliki tempat di rumahnya. Ady Eko Jayanto dan Bayu Otto akan kembali melanjutkan perjuangan bersama Macan Putih musim ini," tulis Persik Kediri.

Nama Bayu Otto dan Ady Eko memang memiliki sejarah panjang bersama Persik. Keduanya turut mengantar Macan Putih menjuarai Liga 3 pada 2018, kemudian menjadi kampiun Liga 2 musim 2019 yang sekaligus membawa Persik promosi ke kompetisi kasta tertinggi pada musim 2020.

Persik juga menyebut kedua pemain tersebut sebagai representasi sepak bola Kediri yang siap kembali memberikan kontribusi terbaik bagi klub. Selain Bayu Otto dan Ady Eko, Persik turut memastikan M. Khanafi tetap menjadi bagian dari skuad musim ini. Penyerang berusia muda itu kembali setelah menyelesaikan masa peminjaman bersama Borneo FC Samarinda pada paruh kedua musim lalu.

Khanafi sendiri bergabung dengan Persik dari Persedikab Kabupaten Kediri dan perlahan berkembang menjadi salah satu pemain lokal yang mendapat perhatian. Pengalamannya bersama Borneo FC diharapkan dapat menambah kualitas permainan saat kembali memperkuat Macan Putih.