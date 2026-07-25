Resmi! Persib Bandung Kehilangan 7 Pemain Bintang Jelang Hadapi Arema FC di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tampil tanpa tujuh pemain bintang saat menghadapi Arema FC pada laga perdana Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7) pukul 19.30 WIB.

Meski kehilangan banyak pilar karena membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, pelatih Igor Tolic menegaskan timnya tetap siap mengejar hasil maksimal pada laga pembuka musim baru.

Mengapa Persib Bandung Kehilangan Tujuh Pemain? Persib Bandung harus merelakan tujuh pemain intinya bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Mereka adalah Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, dan Marc Klok.

Absennya ketujuh pemain tersebut membuat Persib Bandung kehilangan kombinasi pengalaman, kreativitas, serta kualitas di hampir semua lini. Namun, kondisi itu tidak membuat Igor Tolic mengubah fokus tim dalam menghadapi turnamen pramusim.

"Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," kata Igor Tolic dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Jumat (24/7).

Persiapan yang dilakukan pelatih asal Kroasia itu difokuskan pada pemain yang tersedia. Piala Presiden juga menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain pelapis untuk menunjukkan kualitas sekaligus bersaing memperebutkan tempat utama menjelang kompetisi resmi musim 2026/2027.

Mariano Peralta Belum Bisa Melakoni Debut Selain kehilangan tujuh pemain yang dipanggil Timnas Indonesia, Persib Bandung juga belum dapat memainkan rekrutan anyar Mariano Peralta.

Pemain asal Argentina tersebut masih belum bergabung bersama skuad sehingga belum mengikuti latihan maupun program persiapan tim. Situasi itu membuat peluang tampil pada pertandingan melawan Arema FC tertutup.