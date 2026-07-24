Head to Head Persib Bandung vs Arema FC: Maung Unggul, Julian Guevara Optimistis Juara Piala Presiden 2026

Julian Guevara optimistis Arema FC mengalahkan Persib Bandung pada laga pembuka Piala Presiden 2026 dan membidik gelar juara. (Dok. Arema Malang)
JawaPos.com - Arema FC akan memulai perjuangannya di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persib Bandung pada laga pembuka Grup A. Duel klasik tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026) pukul 19.30 WIB.
Gelandang Arema FC, Julian Guevara, menegaskan timnya telah menjalani persiapan yang maksimal dalam tiga pekan terakhir. Pemain asal Kolombia itu pun berharap Singo Edan mampu mengawali turnamen dengan hasil positif dan mempersembahkan gelar juara untuk Aremania.
Julian Guevara mengatakan seluruh pemain Arema FC siap menghadapi Persib Bandung pada laga pembuka Piala Presiden 2026.
"Persiapan kita baik selama hampir dua atau tiga minggu untuk kompetisi ini. Semoga kita bisa kasih prestasi bagus untuk Aremania dan berharap kita bisa juara," kata Julian Guevara, dikutip dari Instagram @officialpialapresiden, Jumat (24/7/2026).
Meski Persib Bandung kehilangan beberapa pemain penting pada bursa transfer, Julian menilai Maung Bandung tetap menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia.
Menurutnya, status Persib sebagai juara liga dalam tiga musim terakhir menjadi bukti kualitas skuad asuhan Bojan Hodak.
"Tim Persib kuat, mereka juara tiga kali di sepak bola Indonesia dan kita tahu mereka masih kuat. Mungkin ada perubahan besar tapi masih banyak pemain yang bertahan di musim kemarin. Kita tahu pertandingan ini sulit buat kita tapi berharap bisa menang di sini," ujar gelandang berusia 34 tahun tersebut.
Arema FC membawa 27 pemain untuk tampil di Piala Presiden 2026.
Delapan di antaranya merupakan rekrutan anyar, yakni Syahrul Trisna, Erlangga Setyo, Robi Darwis, Alfeandra Dewangga, Diego Landis, Raianderson Da Costa, Marcos Vinicius, dan Gustavo Henrique.
Kehadiran para pemain baru diharapkan mampu menambah kekuatan Singo Edan dalam menghadapi turnamen pramusim tersebut.
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