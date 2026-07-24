Jelang Persib vs Arema FC, Adam Alis Sebut Piala Presiden 2026 Jadi Momen Bangun Chemistry Tim Baru

Adam Alis sebut Piala Presiden 2026 jadi momen penting untuk bangun chemistry pemain Persib. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung Adam Alis menegaskan, timnya siap menghadapi laga perdana Piala Presiden 2026 melawan Arema FC. Duel pembuka Grup A tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7) pukul 19.30 WIB.
Menurut Adam Alis, pertandingan pertama di musim baru selalu menghadirkan tantangan. Selain menjadi pembuka turnamen pramusim, laga lawan Arema FC menjadi langkah awal Persib dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027.
Pemain bernomor punggung 18 itu menyadari bahwa baik Persib maupun Arema FC masih berada dalam proses membangun performa terbaik. Karena itu, Adam Alis memperkirakan pertandingan akan berjalan sengit sejak menit awal.
Baca Juga:Pesan Pertama Jurgen Klopp Usai Resmi Jadi Pelatih Timnas Jerman: Tim Nasional Dapat Menyatukan Orang Jerman
"Pertandingan pertama di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik, dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan," ujar Adam Alis dalam konferensi pers menjelang pertandingan.
Bagi mantan pemain Timnas Indonesia tersebut, kemenangan tentu menjadi target utama. Dia menilai Piala Presiden memiliki fungsi penting sebagai ajang mematangkan persiapan tim sebelum memasuki musim kompetisi yang sesungguhnya.
Persib datang ke turnamen ini dengan sejumlah wajah baru yang mulai bergabung dalam skuad. Kehadiran para pemain anyar membuat proses adaptasi dan membangun kekompakan menjadi salah satu fokus utama selama pramusim.
Baca Juga:Mulai Malam Ini! Simak Jadwal Piala AFF 2026, Pembagian Grup, dan Format ASEAN Championship 2026
Adam Alis menilai setiap pertandingan di Piala Presiden akan menjadi kesempatan berharga bagi seluruh pemain untuk saling memahami karakter bermain rekan setim. Chemistry yang terbangun sejak pramusim diharapkan bisa menjadi modal penting ketika Persib menjalani kompetisi.
Selain aspek kerja sama tim, kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian. Turnamen ini dinilai sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran sekaligus mengembalikan ritme pertandingan setelah menjalani masa persiapan.
Meski demikian, Adam Alis tetap membuka peluang membawa Persib melangkah sejauh mungkin di turnamen tersebut. Ia berharap kerja keras seluruh pemain bisa berbuah hasil positif hingga akhir kompetisi.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan