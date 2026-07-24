14 Pemain Timnas Indonesia Debut di Piala AFF 2026, Ada Sandy Walsh, Thom Haye hingga Justin Hubner

JawaPos.com - John Herdman telah menetapkan 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Skuad Garuda akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026.

Dari total 26 pemain yang dipanggil, terdapat 14 nama yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer Piala AFF. Sebagian besar merupakan pemain yang sebelumnya lebih banyak tampil di Kualifikasi Piala Dunia, laga persahabatan internasional, atau bahkan belum pernah mencatatkan penampilan bersama tim senior.

Berikut daftar 14 pemain Timnas Indonesia yang akan menjalani debut di Piala AFF 2026.

1. Brian Fatari Brian Fatari berpeluang mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Bek berusia 26 tahun itu tampil impresif bersama Dewa United sepanjang musim lalu. Berdasarkan data Transfermarkt, Brian bermain dalam 29 pertandingan dan selalu dipercaya sebagai starter sehingga mendapat panggilan dari John Herdman.

2. Wahyu Prasetyo Sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 2023, Wahyu Prasetyo belum pernah tampil di Piala AFF.

Bek yang kini memperkuat Garudayaksa FC itu sebelumnya lebih sering masuk skuad untuk Kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2024. Musim lalu, Wahyu tampil dalam 24 pertandingan bersama Dewa United dengan sembilan kali menjadi starter.

3. Sandy Walsh Sandy Walsh akhirnya akan merasakan atmosfer Piala AFF untuk pertama kalinya.