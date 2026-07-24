14 Pemain Timnas Indonesia Debut di Piala AFF 2026, Ada Sandy Walsh, Thom Haye hingga Justin Hubner

14 pemain Timnas Indonesia akan menjalani debut di Piala AFF 2026. Simak daftar lengkap skuad pilihan John Herdman beserta profil singkatnya. (@thehayeway)
JawaPos.com - John Herdman telah menetapkan 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Skuad Garuda akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026.
Dari total 26 pemain yang dipanggil, terdapat 14 nama yang untuk pertama kalinya merasakan atmosfer Piala AFF. Sebagian besar merupakan pemain yang sebelumnya lebih banyak tampil di Kualifikasi Piala Dunia, laga persahabatan internasional, atau bahkan belum pernah mencatatkan penampilan bersama tim senior.
Berikut daftar 14 pemain Timnas Indonesia yang akan menjalani debut di Piala AFF 2026.
Brian Fatari berpeluang mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
Bek berusia 26 tahun itu tampil impresif bersama Dewa United sepanjang musim lalu. Berdasarkan data Transfermarkt, Brian bermain dalam 29 pertandingan dan selalu dipercaya sebagai starter sehingga mendapat panggilan dari John Herdman.
Sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada 2023, Wahyu Prasetyo belum pernah tampil di Piala AFF.
Bek yang kini memperkuat Garudayaksa FC itu sebelumnya lebih sering masuk skuad untuk Kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2024. Musim lalu, Wahyu tampil dalam 24 pertandingan bersama Dewa United dengan sembilan kali menjadi starter.
Sandy Walsh akhirnya akan merasakan atmosfer Piala AFF untuk pertama kalinya.
Sebelumnya, pemain berusia 31 tahun itu hanya tampil bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2024. Ia datang ke Piala AFF 2026 dengan modal prestasi bersama Buriram United, yakni menjuarai Liga Thailand, Piala Liga Thailand, dan ASEAN Club Championship.
Mitchell Baker menjadi salah satu wajah baru di lini serang Timnas Indonesia.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan