Persib Bandung Tanpa 7 Pemain Timnas Indonesia Hadapi Arema FC, Mariano Peralta Absen di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tampil pincang saat menghadapi Arema FC pada laga pembuka Piala Presiden 2026. Selain ditinggal tujuh pemain yang memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Maung Bandung juga belum bisa menurunkan rekrutan anyarnya, Mariano Peralta.

Laga Persib Bandung kontra Arema FC akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7), dengan kick-off pukul 19.30 WIB.

Tujuh Pemain Dipanggil Timnas Indonesia Persib harus kehilangan tujuh pemain yang mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026.

Mereka adalah Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, dan Marc Klok.

Meski demikian, pelatih Igor Tolic memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu persiapan tim menghadapi Arema FC.

"Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," kata Tolic dalam konferensi pers, Jumat (24/7).

Mariano Peralta Belum Siap Bermain Selain kehilangan para pemain Timnas Indonesia, Persib juga belum bisa memainkan Mariano Peralta.

Pemain asal Argentina tersebut belum bergabung dalam sesi latihan sehingga dipastikan tidak akan tampil pada pertandingan perdana.

"Kami masih menantikan kedatangannya. Ketika dia sudah datang, kita akan melihat situasinya. Mungkin dia baru bisa bermain di pertandingan selanjutnya, tetapi tidak untuk pertandingan pertama," ujar Tolic.