Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.03 WIB

Persib Bandung Tanpa 7 Pemain Timnas Indonesia Hadapi Arema FC, Mariano Peralta Absen di Piala Presiden 2026

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, dalam sesi konferensi pers jelang laga melawan Arema FC. Persib tanpa tujuh pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Arema FC. Mariano Peralta juga dipastikan belum bisa debut. (Dok. Persib) - Image

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, dalam sesi konferensi pers jelang laga melawan Arema FC. Persib tanpa tujuh pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Arema FC. Mariano Peralta juga dipastikan belum bisa debut. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan tampil pincang saat menghadapi Arema FC pada laga pembuka Piala Presiden 2026. Selain ditinggal tujuh pemain yang memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, Maung Bandung juga belum bisa menurunkan rekrutan anyarnya, Mariano Peralta.

Laga Persib Bandung kontra Arema FC akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7), dengan kick-off pukul 19.30 WIB.

Tujuh Pemain Dipanggil Timnas Indonesia

Persib harus kehilangan tujuh pemain yang mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026.

Mereka adalah Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Thom Haye, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, dan Marc Klok.

Meski demikian, pelatih Igor Tolic memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu persiapan tim menghadapi Arema FC.

"Kami sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam latihan untuk bertanding di Piala Presiden ini meskipun masih kehilangan beberapa pemain," kata Tolic dalam konferensi pers, Jumat (24/7).

Mariano Peralta Belum Siap Bermain

Selain kehilangan para pemain Timnas Indonesia, Persib juga belum bisa memainkan Mariano Peralta.

Pemain asal Argentina tersebut belum bergabung dalam sesi latihan sehingga dipastikan tidak akan tampil pada pertandingan perdana.

"Kami masih menantikan kedatangannya. Ketika dia sudah datang, kita akan melihat situasinya. Mungkin dia baru bisa bermain di pertandingan selanjutnya, tetapi tidak untuk pertandingan pertama," ujar Tolic.

Andalkan Rekrutan Asing Lain

Meski tanpa sejumlah pemain inti, Persib masih memiliki beberapa rekrutan asing yang siap diturunkan.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Bebas dari FIFA Registration Ban, Tujuh Pemain Baru Bisa Didaftarkan - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Bebas dari FIFA Registration Ban, Tujuh Pemain Baru Bisa Didaftarkan

Jumat, 24 Juli 2026 | 23.54 WIB

Resmi! Ini 26 Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, Persib Bandung Dominasi Skuad John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Ini 26 Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026, Persib Bandung Dominasi Skuad John Herdman

Jumat, 24 Juli 2026 | 23.51 WIB

Bernardo Tavares Sebut Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Bangun Kerangka Tim jelasng Super League Bergulir - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Sebut Piala Presiden 2026 Jadi Ajang Bangun Kerangka Tim jelasng Super League Bergulir

Jumat, 24 Juli 2026 | 22.18 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore