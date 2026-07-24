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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.12 WIB

26 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dan Jadwal Pertandingan di ASEAN Championship

PSSI sudah umumkan 26 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. (instagram.com/@jordiamat5)&nbsp; - Image

PSSI sudah umumkan 26 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. (instagram.com/@jordiamat5)&nbsp;

JawaPos.com - PSSI resmi mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia yang akan bertanding di ajang Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship. Para pemain terbaik pilihan pelatih John Herdman merupakan gabungan pemain senior, keturunan, dan pemain muda potensial.

Posisi penjaga gawang, tiga nama akan dibawa yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Cahya Supriyadi. Kiper baru Persija Jakarta, Nadeo diprediksi akan menjadi pilihan pertama di bawah mistar.

Dari para pemain keturunan, sejumlah nama terbaik dipilih John Herdman seperti Jordi Amat, Thom Haye, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh. Menariknya, nama bek klub Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard yakni Justin Hubner juga dipanggil untuk mengisi persaingan di lini belakang Skuad Garuda.

Pada daftar skuad Timnas Indonesia kali ini, terdapat dua nama baru yang dipanggil ke level senior, Tim Geypens yang pada musim depan akan membela Bali United dan pemain yang baru saja dinaturalisasi, Mitchell Baker. Baker berposisi sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Georgetown University di kompetisi sepak bola kampus Amerika Serikat (NCAA).

Timnas Indonesia sendiri akan mengawali perjalanan di Piala AFF 2026 dengan menjamu Kamboja, Senin (27/7) di Stadion Pakansari, Bogor.

Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship

Nadeo Argawinata
Brian Fatari
Wahyu Prasetyo
Jordi Amat
Rizky Ridho
Sandy Walsh
Marselino Ferdinan
Kadek Agung
Mitchell Baker
Egy Maulana Vikri
Ragnar Oratmangoen
Cahya Supriadi
Beckham Putra
Eliano Reijnders
Saddil Ramdani
Dony Tri Pamungkas
Rizky Eka Pratama
Ivar Jenner
Thom Haye
Shayne Pattynama
Rayhan Hannan
M. Riyandi
Marc Klok
Jens Raven
Justin Hubner
Tim Geypens

Jadwal Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026

27 Juli 2026

Indonesia vs Kamboja
Kick-off: 20.30 WIB
Stadion: Pakansari, Indonesia

31 Juli 2026

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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