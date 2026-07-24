26 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 dan Jadwal Pertandingan di ASEAN Championship

JawaPos.com - PSSI resmi mengumumkan 26 pemain Timnas Indonesia yang akan bertanding di ajang Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship. Para pemain terbaik pilihan pelatih John Herdman merupakan gabungan pemain senior, keturunan, dan pemain muda potensial.

Posisi penjaga gawang, tiga nama akan dibawa yakni Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Cahya Supriyadi. Kiper baru Persija Jakarta, Nadeo diprediksi akan menjadi pilihan pertama di bawah mistar.

Dari para pemain keturunan, sejumlah nama terbaik dipilih John Herdman seperti Jordi Amat, Thom Haye, Ivar Jenner, hingga Sandy Walsh. Menariknya, nama bek klub Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard yakni Justin Hubner juga dipanggil untuk mengisi persaingan di lini belakang Skuad Garuda.

Pada daftar skuad Timnas Indonesia kali ini, terdapat dua nama baru yang dipanggil ke level senior, Tim Geypens yang pada musim depan akan membela Bali United dan pemain yang baru saja dinaturalisasi, Mitchell Baker. Baker berposisi sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Georgetown University di kompetisi sepak bola kampus Amerika Serikat (NCAA).

Timnas Indonesia sendiri akan mengawali perjalanan di Piala AFF 2026 dengan menjamu Kamboja, Senin (27/7) di Stadion Pakansari, Bogor.

Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 atau ASEAN Championship Nadeo Argawinata

Brian Fatari

Wahyu Prasetyo

Jordi Amat

Rizky Ridho

Sandy Walsh

Marselino Ferdinan

Kadek Agung

Mitchell Baker

Egy Maulana Vikri

Ragnar Oratmangoen

Cahya Supriadi

Beckham Putra

Eliano Reijnders

Saddil Ramdani

Dony Tri Pamungkas

Rizky Eka Pratama

Ivar Jenner

Thom Haye

Shayne Pattynama

Rayhan Hannan

M. Riyandi

Marc Klok

Jens Raven

Justin Hubner

Tim Geypens

Jadwal Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 27 Juli 2026

Indonesia vs Kamboja

Kick-off: 20.30 WIB

Stadion: Pakansari, Indonesia