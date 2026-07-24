Mulai Malam Ini! Simak Jadwal Piala AFF 2026, Pembagian Grup, dan Format ASEAN Championship 2026

Pelatih timnas Indonesia John Herdman. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com - ASEAN Championship 2026 atau lebih dikenal sebagai Piala AFF 2026 resmi dimulai pada Jumat, 24 Juli 2026. 10 tim terbaik Asia Tenggara akan bersaing memperebutkan gelar juara. Berikut jadwal lengkap Piala AFF 2026, pembagian grup, serta format turnamen yang perlu diketahui.
Perlu diketahui bahwa nama Piala AFF atau AFF Cup kini berganti menjadi ASEAN Championship. Pada turnamen kali ini, 10 negara dibagi ke dalam dua grup. Grup A dihuni juara bertahan Vietnam, Indonesia, Singapura, Timor Leste, dan Kamboja. Sementara di grup B, Thailand akan bersaing dengan Malaysia, Myanmar, Laos, dan Filipina.
Format turnamen masih sama seperti edisi sebelumnya yakni single round-robin di mana setiap negara akan bertemu satu kali dengan mendapatkan jatah dua kali bermain di kandang dan dua kali di markas lawan.
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Juara dan runner up grup berhak lolos ke semifinal yang akan digelar dalam dua leg. Adapun babak final juga sama akan menggunakan dua leg. Berikut pembagian grup ASEAN Championship 2026:
Grup A
Indonesia
Vietnam
Singapura
Kamboja
Timor Leste
Grup B
Thailand
Malaysia
Filipina
Myanmar
Laos
Jumat, 24 Juli
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