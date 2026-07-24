Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.16 WIB

Mulai Malam Ini! Simak Jadwal Piala AFF 2026, Pembagian Grup, dan Format ASEAN Championship 2026

Pelatih timnas Indonesia John Herdman. (Timnas Indonesia) - Image

Pelatih timnas Indonesia John Herdman. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - ASEAN Championship 2026 atau lebih dikenal sebagai Piala AFF 2026 resmi dimulai pada Jumat, 24 Juli 2026. 10 tim terbaik Asia Tenggara akan bersaing memperebutkan gelar juara. Berikut jadwal lengkap Piala AFF 2026, pembagian grup, serta format turnamen yang perlu diketahui.

Perlu diketahui bahwa nama Piala AFF atau AFF Cup kini berganti menjadi ASEAN Championship. Pada turnamen kali ini, 10 negara dibagi ke dalam dua grup. Grup A dihuni juara bertahan Vietnam, Indonesia, Singapura, Timor Leste, dan Kamboja. Sementara di grup B, Thailand akan bersaing dengan Malaysia, Myanmar, Laos, dan Filipina.

Format turnamen masih sama seperti edisi sebelumnya yakni single round-robin di mana setiap negara akan bertemu satu kali dengan mendapatkan jatah dua kali bermain di kandang dan dua kali di markas lawan.

Juara dan runner up grup berhak lolos ke semifinal yang akan digelar dalam dua leg. Adapun babak final juga sama akan menggunakan dua leg. Berikut pembagian grup ASEAN Championship 2026:

Grup A

Indonesia
Vietnam
Singapura
Kamboja
Timor Leste 

Grup B

Thailand
Malaysia
Filipina
Myanmar
Laos

Jadwal Fase Grup ASEAN CHAMPIONSHIP 2026

Jumat, 24 Juli

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Tanpa 7 Pemain Timnas Indonesia Hadapi Arema FC, Mariano Peralta Absen di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Tanpa 7 Pemain Timnas Indonesia Hadapi Arema FC, Mariano Peralta Absen di Piala Presiden 2026

Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.03 WIB

Jelang Lawan Kamboja di Piala AFF 2026, Pemain Timnas Indonesia Ini Pede Menangi Laga Perdana - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Kamboja di Piala AFF 2026, Pemain Timnas Indonesia Ini Pede Menangi Laga Perdana

Jumat, 24 Juli 2026 | 21.11 WIB

Mengenal Laurin Ulrich, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Kloter Kedua Era John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Mengenal Laurin Ulrich, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Kloter Kedua Era John Herdman

Jumat, 24 Juli 2026 | 20.26 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore