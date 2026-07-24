Jelang Lawan Kamboja di Piala AFF 2026, Pemain Timnas Indonesia Ini Pede Menangi Laga Perdana

JawaPos.com – Timnas Indonesia akan bertemu Kamboja pada laga perdana ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Duel dua tim di grup A itu rencananya berlangsung Senin (27/7) di Stadion Pakansari, Bogor.

Dari data Transfermarkt, rekor pertemuan Indonesia versus Kamboja sangatlah positif. Dalam 18 kali perjumpaan, Merah Putih mendominasi.

Dalam 18 kali pertandingan Indonesia versus Kamboja, timnas Garuda menang 15 kali. Kemudian Kamboja menang dua kali. Dan, satu laga lainnya berakhir imbang.

Terakhir kali Kamboja bisa menang atas Indonesia terjadi pada turnamen President’s Cup 1973 di Korsel. Pada duel fase grup, Indonesia kalah 2-3 oleh Kamboja yang saat itu bernama Khmer Republic.

Setelah kekalahan 53 tahun yang lalu, Kamboja tidak pernah berhasil mengalahkan Indonesia. Hasil imbang Indonesia versus Kamboja terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1998 di mana duel berakhir imbang 1-1 (27/4/1997).

Jelang laga lawan Kamboja ini, gelandang Indonesia Jordi Amat sebagaimana dikutip Antara berkata kalau timnya yakin bisa melalui laga pertama Piala AFF 2026 dengan gemilang. Amat berujar semua kondisi rekan-rekannya siap 100 persen.

“Kami bisa meraih kemenangan pertama juga untuk Indonesia pada pertandingan pertama dan tim akan berkembang lagi. Jujur saja, saya sangat bersemangat,” kata Amat dikutip dari Antara.

Eks pemain Johor Darul Ta’zim (JDT) itu berkata tim berlatih keras selama hampir tiga minggu ketika menjalani pemusatan latihan di Bali. Selain fisik, Rizky Ridho dkk juga ditempa latihan taktik serta menjalani laga uji tanding melawan Bali United pada Selasa (21/7) lalu.