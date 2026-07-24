Mengenal Laurin Ulrich, Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Kloter Kedua Era John Herdman

Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Laurin Ulrich. (Instagram/@laurin.ulrich)
JawaPos.com - Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada kloter kedua mulai terkuak. Gelandang serang klub anyar Jerman, Stuttgart, Laurin Ulrich, menjadi figur yang digadang-gadang menjadi pemain terbaru yang akan menjalani proses naturalisasi.
Kabar tersebut dihembuskan oleh Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Noor Korompot, memalui instagram pribadinya @noorkorompotalks. Dalam unggahannya, ia mengunggah foto Laurin Ulrich sekaigus profil sang pemain.
"Pemain bola berdarah Indonesia berkebangsaan Jerman yang bermain sebagai gelandang (midfielder) Laurin Ulrich. Ia adalah seorang pemain muda berbakat yang pernah menjadi kapten Timnas junior Jerman," tulis Noor Korompot dalam unggahannya, dikutip Jumat (24/7/2026).
Laurin Ulrich sendiri merupakan pemain kelahiran Heidenheim, Jerman. Pemain berusia 21 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang merupakan orang Surabaya, Jawa Timur.
"Darah garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Masuk dalam radar pembahasan diaspora dan rumor naturalisasi untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia," terang Noor Korompot.
Unggahan tersebut seolah menjadi tanda bahwa Laurin Ulrich akan menjadi pemain kloter kedua yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah merampungkan proses naturalisasi kloter pertama, yakni Luke Vickery dan Mitchell Baker.
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Jika benar pemain berusia 21 tahun itu akan menjadi kloter kedua pemain yang akan dinaturalisasi, maka ini menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Sebab, Laurin Ulrich akan memperkaya opsi lini tengah Skuad Garuda.
Laurin Ulrich akan menjadi prospek yang menjanjikan, mengingat umurnya yang masih berusia 21 tahun. Pemain Stuttgart itu bisa menjadi jawaban dari kebutuhan regenerasi lini tengah Timnas Indonesia.
Pemain kelahiran 31 Januari 2005 itu kaya pengalaman di kompetisi sepak bola Jerman. Sebelum menembus skuad utama Stuttgart, ia sempat memperkuat Stuttgart II. Di sana, performanya sangat apik dengan mencetak enam gol dan 17 assist dari 41 penampilan.
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