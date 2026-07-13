Stjepan Loncar Dilaporkan Sudah Teken Kontrak Bersama Persija Jakarta

JawaPos.com - Persija Jakarta tampaknya akan segera memperkenalkan rekrutan terbarunya di bursa transfer Super League 2026/2027. Sebab, gelandang bertahan asal Bosnia Herzegovina, Stjepan Loncar, dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Beberapa pekan terakhir, nama Stjepan Loncar memang sangat santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Laporan yang beredar, pihak manajemen Macan Kemayoran sudah mencapai kata sepakat dengan NK Istra terkait transfer gelandang berusia 29 tahun itu.

Kini, jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, memberikan update transfer Stjepan Loncar. Lepore mengungkapkan bahwa Stjepan Loncar akan segera terbang ke Jakarta untuk menjalani serangkaian tes medis sebelum nantinya diperkenalkan secara resmi ke publik.

“Stjepan Loncar telah menandatangani kontraknya bersama Persija Jakarta,” tulis Lepore dalam akun instagram pribadinya @lorenzooleporee, Senin (13/7/2026).

“Ia akan terbang dari Sarajevo menuju Dubai, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta pada hari Rabu. Setibanya di Indonesia, Loncar akan menjalani serangkaian tes medis sebelum resmi bergabung dengan Persija Jakarta,” sambungnya.

Persija Jakarta Tebus Sisa Kontrak Stjepan Loncar Stjepan Loncar sendiri sebenarnya masih terikat kontrak dengan NK Istra hingga 30 Juni 2027. Artinya, Persija Jakarta menebus eks pemain Timnas Bosnia Herzegovina itu untuk memperkuat Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.

Dalam laporan Lepore sebelumnya, ia menyampaikan bahwa Persija Jakarta akan menebus sisa kontrak Stjepan Loncar di NK Istra. Kata dia, Macan Kemayoran siap menaikkan tawaran untuk menebus kontrak Stjepan Loncar dari 250 ribu Euro menjadi 300 ribu Euro atau sekira Rp6,1 miliar.

Profil Stjepan Loncar Stjepan Loncar merupakan pemain jebolan klub Bosnia Herzegovina, Siroki Brijeg. Dia memulai karier profesionalnya pada 2015. Sejak saat itu, ia mulai melanglang buana ke beberapa klub Eropa seperti Kroasia, Hungaria, Belgia, Polandia, hingga Kazahkstan.