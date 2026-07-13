Stjepan Loncar Dilaporkan Sudah Teken Kontrak Bersama Persija Jakarta

Calon pemain baru Persija, Stjepan Loncar. (instagram @stipeloncar_44)
JawaPos.com - Persija Jakarta tampaknya akan segera memperkenalkan rekrutan terbarunya di bursa transfer Super League 2026/2027. Sebab, gelandang bertahan asal Bosnia Herzegovina, Stjepan Loncar, dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Beberapa pekan terakhir, nama Stjepan Loncar memang sangat santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Laporan yang beredar, pihak manajemen Macan Kemayoran sudah mencapai kata sepakat dengan NK Istra terkait transfer gelandang berusia 29 tahun itu.
Kini, jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, memberikan update transfer Stjepan Loncar. Lepore mengungkapkan bahwa Stjepan Loncar akan segera terbang ke Jakarta untuk menjalani serangkaian tes medis sebelum nantinya diperkenalkan secara resmi ke publik.
“Stjepan Loncar telah menandatangani kontraknya bersama Persija Jakarta,” tulis Lepore dalam akun instagram pribadinya @lorenzooleporee, Senin (13/7/2026).
“Ia akan terbang dari Sarajevo menuju Dubai, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta pada hari Rabu. Setibanya di Indonesia, Loncar akan menjalani serangkaian tes medis sebelum resmi bergabung dengan Persija Jakarta,” sambungnya.
Baca Juga:Ahmad Mujadid Resmi Berseragam Persis Solo, Top Skor EPA Persija Siap Bersaing di Level Kompetisi Senior!
Stjepan Loncar sendiri sebenarnya masih terikat kontrak dengan NK Istra hingga 30 Juni 2027. Artinya, Persija Jakarta menebus eks pemain Timnas Bosnia Herzegovina itu untuk memperkuat Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.
Dalam laporan Lepore sebelumnya, ia menyampaikan bahwa Persija Jakarta akan menebus sisa kontrak Stjepan Loncar di NK Istra. Kata dia, Macan Kemayoran siap menaikkan tawaran untuk menebus kontrak Stjepan Loncar dari 250 ribu Euro menjadi 300 ribu Euro atau sekira Rp6,1 miliar.
Baca Juga:Striker Persija Jakarta Mauro Zijlstra Cedera, Tinggalkan TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026
Stjepan Loncar merupakan pemain jebolan klub Bosnia Herzegovina, Siroki Brijeg. Dia memulai karier profesionalnya pada 2015. Sejak saat itu, ia mulai melanglang buana ke beberapa klub Eropa seperti Kroasia, Hungaria, Belgia, Polandia, hingga Kazahkstan.
Beberapa klub yang sempat diperkuat Stjepan Loncar adalah NK Neretvanac, Siroki Brijeg, HNK Rijeka, Ferencvaros, KV Kortrijk, FC Astana, dan Lech Poznan. Setelah itu, ia berlabuh ke NK Istra pada musim kompetisi 2024/2025.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland