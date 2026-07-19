6 Dekade Lebih Saling Mengalahkan! Ini Rekor Pertemuan Spanyol vs Argentina Jelang Final Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Spanyol dan Timnas Argentina akan bentrok pada final Piala Dunia 2026 setelah hanya sekali bertemu di ajang Piala Dunia selama 66 tahun. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com — Timnas Spanyol akan menghadapi Timnas Argentina pada final Piala Dunia 2026 di New York/New Jersey Stadium, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.
Duel dua raksasa sepak bola dunia itu menjadi pertemuan perdana mereka di partai final Piala Dunia sekaligus menghidupkan kembali rivalitas yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade.
Final ini juga menghadirkan cerita menarik. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal akan berhadapan langsung dengan Lionel Messi, sosok yang pernah memandikannya saat masih bayi dalam sesi pemotretan bersama Barcelona.
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Meski sama-sama memiliki sejarah besar di sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina ternyata sangat jarang bertemu dalam ajang Piala Dunia. Berada di konfederasi berbeda membuat kedua negara lebih sering bertemu dalam pertandingan persahabatan dibanding turnamen resmi.
Berdasarkan catatan Transfermarkt, Spanyol dan Argentina baru sekali bertemu di putaran final Piala Dunia. Pertandingan itu berlangsung pada fase grup Piala Dunia 1966. Saat itu Spanyol yang ditangani Jose Villalonga menggunakan formasi 4-3-3. Namun, Tim Matador harus mengakui keunggulan La Albiceleste dengan skor tipis 1-2.
Argentina membuka keunggulan pada menit ke-65 melalui Luis Artime setelah menerima umpan Jorge Solari. Spanyol sempat menyamakan kedudukan enam menit kemudian lewat gol Pirri yang membangkitkan harapan mereka.
Harapan tersebut tidak bertahan lama. Luis Artime kembali mencetak gol pada menit ke-79 melalui sepakan kaki kiri yang gagal dibendung kiper Iribar. Hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol tidak mampu mencetak gol penyama kedudukan meski diperkuat sejumlah legenda seperti Francisco "Paco" Gento dan Luis del Sol.
Kekalahan itu sekaligus menjadi satu-satunya catatan pertemuan kedua negara di ajang Piala Dunia sebelum final edisi 2026.
Jika di Piala Dunia kedua negara hanya sekali bertemu, kisah berbeda terjadi dalam pertandingan persahabatan. Sejak 1952 hingga 2018, Spanyol dan Argentina sudah saling berhadapan sebanyak 13 kali.
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Argentina sempat mendominasi pertemuan awal dengan kemenangan pada 1952, 1953, dan 1960. Namun, Spanyol mulai menunjukkan kebangkitan dengan meraih kemenangan pada 1961 dan 1972.
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