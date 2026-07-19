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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 19 Juli 2026 | 17.26 WIB

6 Pemain Kunci Penentu Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: Tugas Marc Cucurella Kantongi Lionel Messi

Duel Marc Cucurella dan Lionel Messi diprediksi menjadi pemain yang menentukan hasil final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. (Instagram @cucurella3) - Image

Duel Marc Cucurella dan Lionel Messi diprediksi menjadi pemain yang menentukan hasil final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. (Instagram @cucurella3)

JawaPos.com — Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina di New York New Jersey Stadium, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi ditentukan oleh pertarungan para pemain kunci, mulai dari duel Marc Cucurella melawan Lionel Messi hingga adu kreativitas Rodri dan Enzo Fernandez.

Mengapa Duel Marc Cucurella vs Lionel Messi Sangat Krusial?

Pertarungan paling menyita perhatian dipastikan terjadi di sisi kiri pertahanan Spanyol. Marc Cucurella mendapat tugas berat mengawal Lionel Messi yang masih menjadi sumber utama serangan La Albiceleste meski telah berusia 39 tahun.

Bek kiri berusia 27 tahun itu selalu menjadi starter dalam tujuh pertandingan Spanyol di Piala Dunia 2026. Konsistensinya menjadi salah satu alasan La Furia Roja mampu melaju hingga partai puncak.

Penampilan Cucurella saat semifinal melawan Prancis menjadi bukti kualitasnya. Menghadapi Ousmane Dembele yang merupakan peraih Ballon d'Or 2025, ia tidak sekali pun berhasil dilewati dalam situasi dribel.

Selain itu, Cucurella memenangkan tiga dari empat tekel, mencatat satu blok tembakan dan satu clearance. Penampilan tersebut membuatnya memperoleh rating 7,1 dari Sofascore.

Namun, tantangan sesungguhnya hadir di final. Messi tetap menjadi motor permainan Argentina dari sisi kanan dengan koleksi delapan gol dan empat assist, tertinggi sepanjang Piala Dunia 2026.

Apabila Cucurella mampu membatasi ruang gerak Messi, kreativitas Argentina otomatis akan berkurang. Sebaliknya, jika Messi lepas dari pengawalan, ia bisa dengan mudah membangun kombinasi bersama Nahuel Molina maupun Gonzalo Montiel.

Rodri dan Enzo Fernandez Berebut Kendali Lini Tengah

Selain duel di sektor sayap, pertarungan lini tengah juga dipastikan menentukan jalannya pertandingan. Rodri akan berhadapan langsung dengan Enzo Fernandez dalam perebutan dominasi penguasaan bola.

Kapten Spanyol tersebut menjadi pemain dengan distribusi bola terbaik di turnamen. Rodri telah mencatatkan 694 operan dengan tingkat akurasi mencapai 93 persen.

Editor: Hendra
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