Pagari Talenta Muda, Persib Bandung Resmi Perpanjang Kontrak Kakang Rudianto hingga 2029

JawaPos.com - Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak Kakang Rudianto. Tak tanggung-tanggung, kontrak bek muda kelahiran Cianjur itu diperpanjang selama tiga tahun ke depan alias hingga 2029 mendatang.

Keputusan Persib Bandung mempertahankan Kakang bukan tanpa alasan. Sebab, keputusan ini merupakan bagian dari strategi klub dalam menjaga kesinambungan skuad, sekaligus memberikan kepecayaan kepada pemain muda yang telah menunjukkan kualitas bersama Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa rekomendasi tim pelatih menjadi dasar utama dalam proses perpanjangan kontrak Kakang. Pemain berusia 23 tahun itu mampu membuktikan diri sebagai pemain yang terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi tim.

"Prinsipnya, tim pelatih merasa puas dengan kontribusi Kakang selama ini. Meski awalnya bermain untuk memenuhi regulasi pemain muda, Kakang selalu mampu menunjukkan kualitas dan performa terbaik setiap kali mendapatkan kepercayaan. Konsistensi, etos kerja, serta kemauannya untuk terus berkembang menjadi nilai penting yang membuat kami yakin mempertahankannya," ujar Adhitia, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (19/7/2026).

Adhitia menyampaikan perpanjangan kontrak ini juga menjadi wujud nyata komitmen Persib Bandung terhadap pembinaan pemain secara berjenjang. Kakang sendiri merupakan representasi keberhasilan jalur pembinaan yang dibangun klub, mulai dari akademi hingga mampu menjadi bagian penting di tim senior.

"Kakang adalah contoh bahwa proses pembinaan yang dilakukan PERSIB mampu melahirkan pemain berkualitas. Kami ingin terus memberikan ruang bagi talenta-talenta muda untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi tulang punggung tim di masa depan," tegas Adhitia.

Perjalanan Kakang bersama Persib Bandung dimulai saat dipromosikan dari tim akademi ke tim senior pada musim Liga 1 2021/2022 di bawah komando pelatih Robert Alberts. Ia mencatatkan debutnya saat tampil sebagai starter menghadapo Persikabo 1973 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada 29 Januari 2022.

Debutnya pun langsung mencuri perhatian. Pasalnya, Kakang mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan 1-0 bagi Persib Bandung dalam kompetisi yang saat itu digelar dengan sistem bubble di tengah pandemi Covid-19.

Seiring berjalannya waktu, Kakang terus menunjukkan grafik positif. Di bawah kepemimpinan Luis Milla hingga Bojan Hodak, ia mampu menjaga konsistensi dan terus mendapatkan kepercayaan untuk tampil.