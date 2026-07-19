Mantan Pemain Persebaya Surabaya Pulang! Hamka Hamzah Siapkan Kejutan dari PSIS Semarang di GBT

JawaPos.com — Laga Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang dalam Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (19/7), tak hanya menjadi perayaan ulang tahun klub, tetapi juga ajang mengukur kesiapan kedua tim menuju kompetisi musim 2026/2027

Asisten pelatih PSIS Semarang Hamka Hamzah memastikan timnya datang bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan siap memberikan perlawanan sengit kepada Green Force.

Pertandingan tersebut menjadi momen spesial bagi Hamka Hamzah. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu kembali menginjakkan kaki di Stadion Gelora Bung Tomo dengan status berbeda, yakni sebagai asisten pelatih PSIS Semarang.

Meski memiliki kenangan bersama Persebaya Surabaya, Hamka menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu PSIS Semarang mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum kompetisi resmi dimulai.

Mengapa Laga Anniversary Persebaya Sangat Penting bagi PSIS Semarang? Hamka Hamzah menilai pertandingan melawan Persebaya Surabaya menjadi kesempatan ideal untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani masa persiapan yang masih sangat singkat.

Duel melawan salah satu tim yang aktif di bursa transfer juga menjadi tolok ukur kualitas permainan PSIS Semarang.

Menurut Hamka, tim pelatih masih berupaya melihat sejauh mana kondisi fisik pemain sekaligus efektivitas penerapan strategi yang disiapkan pelatih kepala Widodo Cahyono Putro.

"Fokus pelatih melihat kondisi fisik pemain dan bagaimana para pemain bisa menerapkan taktik dari coach Widodo," kata Hamka saat konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu.

Ia menjelaskan, skuad PSIS Semarang baru berlatih bersama sekitar dua pekan. Karena itu, pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya memiliki nilai penting sebagai bahan evaluasi sebelum memasuki musim kompetisi 2026/2027.