Mantan Pemain Persebaya Surabaya Pulang! Hamka Hamzah Siapkan Kejutan dari PSIS Semarang di GBT

Asisten pelatih PSIS Semarang Hamka Hamzah saat menghadiri konferensi pers jelang laga melawan Persebaya Surabaya dalam Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. (PSIS)
JawaPos.com — Laga Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang dalam Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (19/7), tak hanya menjadi perayaan ulang tahun klub, tetapi juga ajang mengukur kesiapan kedua tim menuju kompetisi musim 2026/2027
Asisten pelatih PSIS Semarang Hamka Hamzah memastikan timnya datang bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan siap memberikan perlawanan sengit kepada Green Force.
Pertandingan tersebut menjadi momen spesial bagi Hamka Hamzah. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu kembali menginjakkan kaki di Stadion Gelora Bung Tomo dengan status berbeda, yakni sebagai asisten pelatih PSIS Semarang.
Baca Juga:Tugas Baru Kapten Persebaya Surabaya! Francisco Rivera Bantu Pemain Anyar Cepat Nyetel Hadapi PSIS Semarang
Meski memiliki kenangan bersama Persebaya Surabaya, Hamka menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu PSIS Semarang mempersiapkan tim sebaik mungkin sebelum kompetisi resmi dimulai.
Hamka Hamzah menilai pertandingan melawan Persebaya Surabaya menjadi kesempatan ideal untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani masa persiapan yang masih sangat singkat.
Duel melawan salah satu tim yang aktif di bursa transfer juga menjadi tolok ukur kualitas permainan PSIS Semarang.
Menurut Hamka, tim pelatih masih berupaya melihat sejauh mana kondisi fisik pemain sekaligus efektivitas penerapan strategi yang disiapkan pelatih kepala Widodo Cahyono Putro.
"Fokus pelatih melihat kondisi fisik pemain dan bagaimana para pemain bisa menerapkan taktik dari coach Widodo," kata Hamka saat konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu.
Ia menjelaskan, skuad PSIS Semarang baru berlatih bersama sekitar dua pekan. Karena itu, pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya memiliki nilai penting sebagai bahan evaluasi sebelum memasuki musim kompetisi 2026/2027.
Baca Juga:Tumbangkan Prancis 6-4! Inggris Putus Tren Buruk usai Rebut Peringkat Ketiga di Piala Dunia 2026
Hamka berharap seluruh pemain mampu menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi kebugaran maupun pemahaman terhadap pola permainan yang mulai dibangun oleh tim pelatih.
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga