Kakang Rudianto Dapat Kontrak Jangka Panjang dari Persib Bandung

Kakang Rudianto perpanjang kontrak dengan Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Klub BRI Super League Persib Bandung memberikan kontrak baru dengan durasi panjang untuk bek sayap Kakang Rudianto pada bursa transfer pemain jelang kompetisi 2026/2027.
Dikutip dari laman resmi klub, Minggu, Persib Bandung mencapai kesepakatan dengan Kakang Rudianto dengan kontrak baru yang berdurasi tiga tahun atau hingga 2029.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan ini merupakan wujud nyata komitmen klub terhadap pembinaan pemain secara berjenjang dan Kakang adalah representasi keberhasilan jalur pembinaan yang dibangun dari akademi hingga level senior.
"Kakang adalah contoh bahwa proses pembinaan yang dilakukan Persib mampu melahirkan pemain berkualitas. Kami ingin terus memberikan ruang bagi talenta-talenta muda untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi tulang punggung tim di masa depan," jelas Adhitia.
Adhitia lanjut mengatakan bahwa rekomendasi tim pelatih menjadi dasar utama dalam proses perpanjangan kontrak tersebut dan menurutnya, Kakang mampu membuktikan diri sebagai pemain yang terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi tim.
Ia menambahkan Kakang memiliki konsistensi, etos kerja, serta kemauan untuk terus berkembang sehingga hal tersebut menjadi nilai penting yang membuat Persib Bandung yakin mempertahankannya.
"Prinsipnya, tim pelatih merasa puas dengan kontribusi Kakang selama ini. Meski awalnya bermain untuk memenuhi regulasi pemain muda, Kakang selalu mampu menunjukkan kualitas dan performa terbaik setiap kali mendapatkan kepercayaan," ungkap Adhitia.
Adhitia mengungkapkan pihak klub percaya, dengan usia yang masih muda dan ruang perkembangan yang masih terbuka lebar, Kakang akan terus memberikan kontribusi terbaik bagi tim serta menginspirasi generasi berikutnya dari Akademi Persib.
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