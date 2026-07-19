Widodo C Putro Puas PSIS Semarang Tahan Imbang Persebaya Surabaya 2-2, Perubahan Taktik Jadi Kunci

Pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro puas melihat timnya bangkit dari ketertinggalan dua gol hingga menahan imbang Persebaya Surabaya 2-2 pada Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — PSIS Semarang sukses menahan imbang Persebaya Surabaya 2-2 pada laga eksebisi Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026). Sempat tertinggal dua gol, tim asuhan Widodo Cahyono Putro bangkit lewat dua gol Lorensius Amanat Sabda sehingga membawa pulang hasil positif menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.
Bagaimana PSIS Semarang Bangkit Setelah Tertinggal Dua Gol?
Laga ini menjadi ajang uji coba penting bagi kedua tim yang akan menghadapi kompetisi berbeda musim depan. Persebaya Surabaya akan berlaga di Super League, sedangkan PSIS Semarang berkompetisi di Championship.
Persebaya Surabaya tampil dominan sejak awal pertandingan dan mampu mengendalikan permainan melalui kreativitas Francisco Rivera. Alex Martins beberapa kali mengancam lewat sundulan sebelum akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-35 memanfaatkan sepak pojok Rivera.
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Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta pada babak pertama. Green Force menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0 setelah pertahanan PSIS Semarang cukup kesulitan mengimbangi tekanan tuan rumah.
Memasuki babak kedua, Persebaya Surabaya kembali menunjukkan efektivitas serangan. Pelatih Bernardo Tavares memasukkan Yann Mabella dan Yusuf Meilana yang langsung memberi dampak positif.
Umpan lambung Yusuf Meilana berhasil disambut sempurna oleh Yann Mabella pada menit ke-53. Gol itu membuat Persebaya Surabaya unggul 2-0 dan tampak berada di atas angin.
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Apa yang Diubah Widodo C. Putro?
Alih-alih menyerah, Widodo Cahyono Putro memilih mengubah pendekatan permainan. Perubahan formasi dan keberanian bermain lebih menyerang menjadi titik balik kebangkitan PSIS Semarang.
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