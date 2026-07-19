Tugas Baru Kapten Persebaya Surabaya! Francisco Rivera Bantu Pemain Anyar Cepat Nyetel Hadapi PSIS Semarang

JawaPos.com — Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mendapat tugas penting membantu para pemain anyar beradaptasi menjelang laga melawan PSIS Semarang pada Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (19/7/2026).

Pemain asal Meksiko itu ingin proses adaptasi berjalan cepat agar permainan Green Force semakin padu sekaligus mengantarkan kemenangan pada pertandingan spesial perayaan ulang tahun ke-99 klub.

Mengapa Francisco Rivera Fokus Membantu Adaptasi Pemain Baru? Persebaya Surabaya akan merayakan hari jadinya yang ke-99 dengan pertandingan spesial menghadapi PSIS Semarang pada Minggu (19/7/2026) pukul 15.00 WIB. Laga tersebut bukan sekadar pertandingan pramusim, tetapi juga menjadi momentum penting melihat kesiapan skuad menghadapi Super League 2026/2027.

Pelatih Bernardo Tavares sebelumnya berencana memadukan pemain lama dengan sejumlah rekrutan anyar. Kombinasi tersebut diharapkan mempercepat proses pembentukan chemistry sehingga permainan Persebaya Surabaya semakin solid sebelum kompetisi resmi dimulai.

Sebagai kapten tim, Francisco Rivera menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, para pemain senior memiliki tanggung jawab membantu rekan-rekan baru agar bisa menyatu dengan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Rivera menilai adaptasi bukan hanya soal memahami taktik, tetapi juga membangun kedekatan antarpemain. Semakin cepat para pemain baru merasa nyaman, semakin mudah mereka memahami karakter permainan yang diinginkan tim pelatih.

"Semoga mereka bisa adaptasi dengan cepat, baik di luar maupun di dalam lapangan. Aku juga selalu mencoba membantu adaptasi mereka," kata pemain asal Meksiko itu dikutip dari Antara, Sabtu (18/7/2026).

Target Menang Tetap Jadi Prioritas Meski Baru Pramusim Meski hanya berstatus laga pramusim, Persebaya Surabaya tidak ingin menjadikan pertandingan melawan PSIS Semarang sebagai ajang uji coba biasa. Rivera memastikan seluruh pemain tetap memiliki target meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Menurutnya, mengenakan seragam Persebaya Surabaya selalu membawa tuntutan untuk tampil maksimal. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan mental kompetitif demi menjaga kebanggaan klub dan suporter.