Perkokoh Lini Pertahanan, Kendal Tornado FC Rekrut Eks Madura United Ferian Rizky Maulana

JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus mematangkan persiapan menghadapi Championship musim 2026/2027.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah kekuatan di sektor pertahanan dengan merekrut bek kanan Ferian Rizky Maulana.

Pemain yang sebelumnya memperkuat Madura United tersebut resmi menjadi bagian dari skuad Laskar Badai Pantura.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah kedalaman tim sekaligus memperkuat persaingan di posisi bek kanan sepanjang musim.

Manajemen Kendal Tornado FC menilai perekrutan Ferian merupakan bagian dari strategi klub dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Dengan pengalaman yang dimiliki, pemain asal Banyuwangi itu diharapkan bisa memberikan kontribusi sejak awal kompetisi.

Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengatakan bahwa penambahan pemain baru dilakukan berdasarkan kebutuhan tim yang telah dievaluasi oleh jajaran pelatih.

Menurutnya, Ferian memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor pertahanan. Selain itu, kehadirannya juga diharapkan membuat lini belakang tim tampil lebih solid dan konsisten selama menghadapi ketatnya persaingan Championship musim depan.

"Bergabungnya Ferian menjadi bagian dari upaya kami dalam mempersiapkan komposisi tim yang lebih kompetitif. Kami berharap lini pertahanan akan tampil lebih solid dan konsisten," ujar Heri Sasongko, Sabtu (18/7/2026).