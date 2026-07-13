Stefan Keeltjes Masih Kursus AFC Pro, Kendal Tornado FC Awali Latihan Perdana dengan Program Fisik

Latihan fisik dilakukan pemain Kendal Tornado FC. (Kendal Tornado FC)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Charlie Training Center, Senin (13/7/2026).
Pada tahap awal, tim pelatih lebih memprioritaskan pembentukan kondisi fisik pemain sebelum memasuki materi taktikal.
Program latihan perdana dipimpin oleh jajaran asisten pelatih karena pelatih kepala Stefan Keeltjes masih berada di Jakarta untuk mengikuti kursus lisensi AFC Pro.
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Meski demikian, seluruh materi latihan yang dijalankan merupakan program yang telah disusun langsung oleh Stefan sebelum keberangkatannya.
Asisten pelatih I Wayan Arsana menjelaskan bahwa agenda latihan hari pertama dibagi ke dalam dua sesi dengan fokus yang berbeda.
Sesi pagi dimanfaatkan untuk meningkatkan kebugaran pemain, sedangkan sesi sore diarahkan pada penguasaan teknik dasar.
"Pada sesi pagi, latihan lebih difokuskan pada pembentukan fisik. Sementara sesi sore diarahkan pada penguasaan teknik individu, taktik individu, serta latihan ball possession," ujar Wayan.
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Menurutnya, seluruh asisten pelatih hanya menjalankan program yang telah dirancang pelatih kepala. Dengan begitu, proses persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana meski Stefan Keeltjes belum bergabung secara langsung di lapangan.
"Program latihan ini sepenuhnya merupakan rancangan pelatih kepala. Beliau sudah menyusun program latihan selama sepekan karena masih belum bisa bergabung dengan tim," jelasnya.
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