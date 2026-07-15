Rizky Dwi Tak Mau Kembali ke Persebaya Surabaya, Pilih Reuni dengan Mantan Pelatih di Kendal Tornado FC

JawaPos.com - Rizky Dwi Pangestu dipinjamkan ke Garudayaksa FC pada putaran kedua musim lalu. Setelah masa peminjamannya berakhir, pemain asal Banyuwangi itu tidak kembali ke Persebaya Surabaya.

Dia justru kembali berkompetisi di kasta kedua pada musim depan. Rizky resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Kendal Tornado FC melalui media sosial resmi klub.

"Kami merekrut Rizky Dwi berdasarkan rekomendasi pelatih dan kebutuhan tim. Apalagi, Coach Stefan Keltjens dan Rizky pernah bekerja sama sehingga sudah saling memahami," kata Manajer Kendal Tornado FC Heri Sasongko.

Rizky dan Stefan memang pernah bekerja sama saat memperkuat tim sepak bola Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021. Keduanya sukses mempersembahkan medali perunggu. Saat itu, Rizky menjadi striker utama, sedangkan Stefan bertugas sebagai asisten pelatih.

Meski demikian, Rizky menyadari dirinya tetap harus beradaptasi dengan tim barunya.

"Saya berharap bisa segera beradaptasi dengan skuad dan filosofi permainan tim sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal sejak awal kompetisi," ujar pemain berusia 27 tahun tersebut.

Kehadiran Rizky diyakini akan memperkuat lini depan Kendal Tornado FC.