I.League Resmi Umumkan Jadwal Piala Liga Indonesia 2026/2027, Persib dan Borneo FC Lolos 8 Besar

Trofi Piala Liga Indonesia. (I.League)
JawaPos.com - Operator kompetisi sepak bola Indonesia, I.League, resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan Piala Liga Indonesia 2026/2027.
Turnamen tersebut dijadwalkan mulai bergulir pada 3 November 2026 dan akan berlangsung hingga partai final yang digelar pada 19 Mei 2027.
Berdasarkan jadwal yang telah dirilis, fase grup akan dimainkan dalam tiga pekan berbeda. Rangkaian pertandingan pertama berlangsung pada 3-5 November 2026, kemudian berlanjut pada 24-26 November 2026, dan ditutup pada 1-3 Desember 2026.
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Setelah fase grup berakhir, kompetisi akan memasuki babak 12 besar yang dijadwalkan berlangsung pada 15-17 Januari 2027. Selanjutnya, babak perempat final akan digelar pada 30-31 Januari 2027.
Menariknya, dua klub yakni Persib Bandung dan Borneo FC dipastikan langsung lolos ke babak delapan besar.
Keuntungan tersebut diberikan setelah keduanya mendapat status unggulan sehingga tidak perlu melalui fase grup maupun babak 12 besar.
Sementara itu, babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2027. Adapun partai puncak Piala Liga Indonesia 2026/27 akan dimainkan pada 19 Mei 2027 untuk menentukan juara edisi perdana di bawah operator baru, I.League.
Meski jadwal pertandingan sudah diumumkan, jumlah peserta turnamen hingga kini masih menunggu konfirmasi resmi.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa kompetisi ini akan diikuti oleh 38 klub yang terdiri dari 18 tim kasta tertinggi dan 20 klub dari Liga 2.
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