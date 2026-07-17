Kabar Gembira untuk Bobotoh, Pameran Tiga Trofi Juara Persib Bandung Resmi Diperpanjang hingga Akhir Juli

Tiga trofi juara Persib Bandung. (Persib)
JawaPos.com - Bobotoh yang belum sempat mengunjungi pameran Meet The Three-Peat Trophy kini tak perlu khawatir.
Persib Bandung resmi memperpanjang penyelenggaraan pameran tiga trofi juara tersebut hingga 31 Juli 2026 di Grey Art Gallery, Jalan Braga No. 47, Kota Bandung.
Perpanjangan waktu ini menjadi kabar baik bagi para pendukung Maung Bandung maupun masyarakat umum yang ingin melihat langsung tiga trofi bersejarah hasil perjuangan Persib Bandung dalam tiga musim kompetisi terakhir.
Meet The Three-Peat Trophy menjadi bagian dari rangkaian acara Cultura Persib yang menghadirkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung.
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Tak sekadar memamerkan trofi, acara ini juga mengajak Bobotoh mengenang perjalanan panjang tim hingga berhasil menciptakan era three-peat atau tiga gelar juara liga secara beruntun.
Selama berlangsung, pameran ini mendapat sambutan positif dari Bobotoh. Banyak pengunjung datang bersama keluarga untuk memperkenalkan sejarah Persib Bandung kepada anak-anak mereka. Tidak sedikit pula yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengabadikan momen bersama tiga trofi yang menjadi simbol kejayaan klub kebanggaan Jawa Barat itu.
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Masing-masing trofi memiliki cerita tersendiri. Trofi pertama merupakan simbol keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim 2023/2024.
Gelar tersebut lahir setelah tim mampu bangkit dari awal musim yang tidak mudah hingga akhirnya mengakhiri kompetisi sebagai juara.
Trofi kedua merupakan gelar Liga 1 musim 2024/2025. Kesuksesan itu menjadi bukti konsistensi Persib Bandung dengan mencatatkan back-to-back champions.
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