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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 19 Juli 2026 | 00.17 WIB

Persib Bandung Siap Maksimalkan Piala Presiden 2026, Igor Tolic Fokus Bangun Kekompakan Tim

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Istimewa) - Image

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung tidak menganggap Piala Presiden 2026 hanya sebagai turnamen pemanasan sebelum kompetisi resmi dimulai.

Pelatih Igor Tolic justru melihat ajang tersebut sebagai kesempatan penting untuk membangun fondasi tim, terutama membantu para pemain baru beradaptasi dengan lingkungan klub.

Turnamen pramusim yang akan dimulai pada 25 Juli 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, menjadi bagian dari persiapan Maung Bandung menghadapi padatnya agenda musim 2026/2027.

Selain tampil di Super League, Persib Bandung juga akan berlaga di AFC Champions League Two dan ASEAN Club Championship Shopee Cup.

Igor Tolic mengatakan tiga pertandingan pada fase grup akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas permainan tim.

Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga membangun komunikasi antarpemain yang menjadi salah satu fokus utama selama masa persiapan.

"Di Piala Presiden, saya ingin tim berkembang dalam hal komunikasi," ujar Tolic, Sabtu (18/7/2026).

Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, turnamen ini juga menjadi momen yang tepat bagi pemain-pemain anyar untuk mulai mengenal identitas Persib Bandung secara lebih dekat.

Mereka diharapkan bisa merasakan atmosfer pertandingan, dukungan suporter, hingga tekanan bermain sebagai bagian dari salah satu klub terbesar di Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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