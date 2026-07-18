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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18.33 WIB

10 Pemain Asing Sudah Diresmikan Persib Bandung, Mariano Peralta Jadi Selanjuntnya?

Luka Menalo jadi satu dari 10 pemain asing Persib Bandung. (instagram.com/@persib)&nbsp; - Image

Luka Menalo jadi satu dari 10 pemain asing Persib Bandung. (instagram.com/@persib)&nbsp;

JawaPos.com - Persib Bandung tercatat sudah memiliki 10 pemain asing. Kini, tersisa satu slot untuk melengkapi kuota 11 pemain impor yang dapat didaftarkan untuk Super League 2026/2027. Apakah Mariano Peralta jadi yang selanjutnya?

Jelang tampil di Piala Presiden 2026, super league, dan kualifikasi ACL 2, Persib bergerak cepat mendatangkan pemain asing untuk menambah kekuatan skuad. Hingga 18 Juli 2026, empat pemain impor baru sudah mendarat di Bandung yakni Luka Menalo (Bosnia dan Herzegovina), Balsa Sekulic (Montenegro), Gabriel Mutombo (Prancis), dan Gakuto Notsuda (Jepang).

Sementara itu enam pemain lain merupakan pemain yang dipertahankan dari musim lalu yakni Patricio Matricardi, Luciano Guaycochea, Julio Cesar, Uilliam Barros, Ramon Tanque, dan Rosebergne Da Silva (Berguinho).

Tersisa satu slot lagi untuk 11 pemain asing Super League nampaknya akan menjadi milik Mariano Peralta. Pemain terbaik musim lalu ini hanya tinggal diumumkan secara resmi oleh Persib.

Persib dikabarkan akan memiliki lebih dari 11 pemain asing karena akan bermain di kompetisi Asia yang tidak membatasi jumlah pemain asing yang bermain di lapangan. Jika demikian, akan ada pemain yang tidak didaftarkan di Super League.

Daftar pemain asing Persib Bandung hingga 18 Juli 2026

Patricio Matricardi

Luciano Guaycochea

Julio Cesar

Uilliam Barros

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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