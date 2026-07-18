10 Pemain Asing Sudah Diresmikan Persib Bandung, Mariano Peralta Jadi Selanjuntnya?

Luka Menalo jadi satu dari 10 pemain asing Persib Bandung. (instagram.com/@persib)
JawaPos.com - Persib Bandung tercatat sudah memiliki 10 pemain asing. Kini, tersisa satu slot untuk melengkapi kuota 11 pemain impor yang dapat didaftarkan untuk Super League 2026/2027. Apakah Mariano Peralta jadi yang selanjutnya?
Jelang tampil di Piala Presiden 2026, super league, dan kualifikasi ACL 2, Persib bergerak cepat mendatangkan pemain asing untuk menambah kekuatan skuad. Hingga 18 Juli 2026, empat pemain impor baru sudah mendarat di Bandung yakni Luka Menalo (Bosnia dan Herzegovina), Balsa Sekulic (Montenegro), Gabriel Mutombo (Prancis), dan Gakuto Notsuda (Jepang).
Sementara itu enam pemain lain merupakan pemain yang dipertahankan dari musim lalu yakni Patricio Matricardi, Luciano Guaycochea, Julio Cesar, Uilliam Barros, Ramon Tanque, dan Rosebergne Da Silva (Berguinho).
Baca Juga:Jadwal Prancis vs Inggris Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026, Prediksi, dan Siaran Langsung
Tersisa satu slot lagi untuk 11 pemain asing Super League nampaknya akan menjadi milik Mariano Peralta. Pemain terbaik musim lalu ini hanya tinggal diumumkan secara resmi oleh Persib.
Persib dikabarkan akan memiliki lebih dari 11 pemain asing karena akan bermain di kompetisi Asia yang tidak membatasi jumlah pemain asing yang bermain di lapangan. Jika demikian, akan ada pemain yang tidak didaftarkan di Super League.
Patricio Matricardi
Luciano Guaycochea
Julio Cesar
Uilliam Barros
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara