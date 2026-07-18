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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 19 Juli 2026 | 01.59 WIB

Hadapi PSIS Semarang! Ujian Pertama Ramadhan Sananta Jadi Bomber Persebaya Surabaya

Ramadhan Sananta bersiap menjalani debut bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang dalam laga perayaan HUT ke-99 Green Force di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya) - Image

Ramadhan Sananta bersiap menjalani debut bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIS Semarang dalam laga perayaan HUT ke-99 Green Force di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya akan mengawali era baru Ramadhan Sananta saat menghadapi PSIS Semarang dalam laga perayaan HUT ke-99 klub di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).

Duel tersebut menjadi kesempatan pertama bagi penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta menunjukkan kualitasnya sebagai harapan baru lini depan Green Force Persebaya Surabaya sekaligus menjawab ekspektasi besar Bonek dan Bonita. Kehadiran striker berusia 23 tahun itu menjadi salah satu transfer paling menyita perhatian menjelang Super League 2026/2027.

Setelah mengakhiri kebersamaannya dengan DPMM FC, Ramadhan Sananta resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya dengan harapan mengembalikan ketajamannya sebagai salah satu bomber lokal terbaik Indonesia.

Mengapa Laga Melawan PSIS Semarang Sangat Penting?

Laga melawan PSIS Semarang bukan sekadar pertandingan uji coba dalam rangka ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya. Pertandingan tersebut juga menjadi panggung pertama Ramadhan Sananta mengenakan jersey Green Force di hadapan ribuan Bonek dan Bonita yang sudah menantikan aksinya.

Tekanan yang akan dihadapi tentu tidak ringan karena publik Surabaya dikenal memiliki ekspektasi tinggi terhadap setiap pemain baru. Terlebih, Sananta datang dengan status striker Timnas Indonesia yang diharapkan mampu menjadi solusi produktivitas gol Persebaya Surabaya sepanjang musim.

Sananta mengaku memahami besarnya harapan yang dibebankan kepadanya. Namun, tekanan itu justru menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras.

"Bergabung dengan tim ini bukanlah hal yang mudah karena ekspektasi dari suporter dan semua pihak sangat besar," ujar Ramadhan Sananta, Rabu (8/7).

“Namun, saya menjadikannya sebagai motivasi. Saya akan tetap bekerja keras dan ingin memberikan kontribusi maksimal bagi tim," imbuh dia.

Pernyataan tersebut memperlihatkan kesiapan mental sang penyerang menghadapi atmosfer baru. Ujian pertama melawan PSIS Semarang pun menjadi momen untuk mulai membangun kepercayaan publik Surabaya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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