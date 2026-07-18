Tak Hanya Latihan, Persebaya Pantau Kondisi Pemain dengan Sports Science Jelang Lawan PSIS Semarang

Pemain Persebaya Surabaya menjalani latihan rutin sebelum menghadapi PSIS Semarang di Anniversary Game. (Persebaya)
JawaPos.com - Persiapan Persebaya Surabaya menghadapi PSIS Semarang dalam laga 99th Anniversary Game tidak hanya berfokus pada latihan di atas lapangan.
Di balik program yang dijalankan tim pelatih, terdapat peran penting tim medis yang terus memantau kondisi setiap pemain melalui pendekatan berbasis sports science.
Metode tersebut diterapkan untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat menjalani latihan hingga menjelang pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).
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Dokter tim Persebaya, dr. Hansel, menjelaskan bahwa seluruh pemain diwajibkan mengisi dua jenis kuesioner setiap hari.
Kuesioner pertama adalah wellness questionnaire yang diisi sebelum latihan, sedangkan yang kedua adalah Rate of Perceived Exertion (RPE) yang diisi setelah sesi latihan selesai.
Menurutnya, kedua instrumen tersebut menjadi acuan bagi tim medis dan pelatih untuk mengetahui kesiapan pemain sebelum latihan sekaligus mengevaluasi beban latihan yang dirasakan setelah sesi berakhir.
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Wellness questionnaire berfungsi untuk mengukur kondisi fisik dan mental pemain sebelum latihan dimulai. Dalam formulir tersebut, pemain memberikan penilaian mengenai kualitas tidur, tingkat kelelahan, kondisi otot, suasana hati, hingga proses pemulihan yang mereka rasakan setelah aktivitas sebelumnya.
Data tersebut kemudian dianalisis bersama oleh tim medis dan staf pelatih. Hasilnya menjadi dasar dalam menentukan apakah seorang pemain siap menjalani latihan sesuai program atau membutuhkan penyesuaian.
Sementara itu, RPE digunakan untuk mengetahui seberapa berat latihan yang dirasakan pemain. Penilaiannya menggunakan skala satu hingga sepuluh, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kelelahan yang lebih besar.
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