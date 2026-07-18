Dibayangi Rekor Gol Kurniawan Dwi Yulianto! Ramadhan Sananta Angkat Bicara soal Misi Besar di Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mendapatkan Ramadhan Sananta untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Penyerang Timnas Indonesia itu datang ke Stadion Gelora Bung Tomo setelah berpisah dengan DPMM FC dan langsung mengusung target membuktikan diri di tengah bayang-bayang rekor legenda Green Force, Kurniawan Dwi Yulianto.

Mengapa Rekor Kurniawan Dwi Yulianto Jadi Motivasi Ramadhan Sananta?

Ramadhan Sananta tidak menampik nama Kurniawan Dwi Yulianto menjadi inspirasi besar dalam perjalanan barunya bersama Persebaya Surabaya.

Legenda sepak bola Indonesia itu merupakan top skor lokal saat Green Force menjuarai kompetisi musim 2004 dengan koleksi 11 gol.

Pada musim tersebut, Kurniawan memang kalah dari dua bomber asing Persebaya Surabaya, Danilo Fernando dan Cristian Carrasco, yang sama-sama mencetak 15 gol.

Namun, torehan 11 gol Kurniawan hingga kini masih menjadi salah satu catatan terbaik penyerang lokal Green Force dalam musim juara.

Sananta mengaku tidak ingin terbebani oleh sejarah tersebut. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berkembang dan membuktikan kualitasnya bersama klub barunya.