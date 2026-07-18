Persija Jakarta Turunkan Tim EPA Lawan Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026, STY Prioritaskan TC Thailand

Shin Tae-yong belum bisa melihat kekuatan utuh Persija karena sejumlah pemain masih bersama timnas dan beberapa rekrutan anyar belum bergabung. (Dok. Persija)

JawaPos.com – Persija Jakarta dipastikan tidak akan menurunkan tim utama pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus. Macan Kemayoran memilih memprioritaskan pemusatan latihan (training camp/TC) di Thailand sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026–2027.

Di Piala Presiden 2026, Persija tergabung di Grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan juara bertahan Port FC (Thailand). Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

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Sebagai gantinya, Persija akan menurunkan tim Elite Pro Academy (EPA). Pelatih Persija Shin Tae-yong (STY) menjelaskan, agenda pemusatan latihan di Thailand telah disusun jauh sebelum jadwal Piala Presiden diumumkan.

"Jadwal ini sudah ditetapkan sejak lama dan bukan dibuat agar kami tidak mengikuti turnamen tertentu. Jadi saya harap tidak ada kesalahpahaman," ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut.

STY mengungkapkan, pemusatan latihan akan berlangsung mulai 27 Juli hingga 16 Agustus. Program tersebut menjadi bagian penting dalam membangun fondasi tim sebelum memasuki musim kompetisi.

Pada tahap awal, tim pelatih akan memfokuskan latihan pada pemulihan kondisi fisik para pemain setelah menjalani masa libur kompetisi. Selain itu, aspek taktikal juga mulai diasah secara bertahap.

Memasuki pekan-pekan terakhir TC, Persija dijadwalkan menjalani tiga hingga empat pertandingan uji coba sebagai tolok ukur perkembangan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Pada tahap awal kami akan fokus pada latihan fisik dan taktik. Memasuki minggu-minggu terakhir, rencananya akan ada tiga hingga empat pertandingan uji coba. Informasi mengenai lawan dan jadwal pertandingan akan diumumkan secara resmi oleh Persija," katanya.

Saat ini Persija masih menggelar latihan di Persija Training Ground. Selain meningkatkan kondisi fisik, sesi latihan juga dimanfaatkan untuk memantau perkembangan para pemain baru. Menurut STY, proses adaptasi seluruh rekrutan anyar berjalan sesuai harapan.

"Sampai saat ini proses adaptasi berjalan sangat baik. Sejauh ini tidak ada kendala sama sekali," tuturnya.

STY menambahkan, pemain asing yang didatangkan dari Korea Selatan, Jepang, maupun Eropa direkrut melalui proses pemantauan yang panjang, bukan berdasarkan keputusan instan.

"Kami sudah mengenal kualitas mereka. Bersama staf pelatih, kami memantau mereka dari jauh hari dengan menyaksikan puluhan pertandingan sebelum akhirnya memutuskan merekrut mereka," jelasnya.

Meski demikian, STY memastikan komposisi skuad Persija belum sepenuhnya final. Manajemen bersama tim pelatih masih membuka peluang melakukan penyesuaian, termasuk terkait pemenuhan kuota pemain asing sesuai kebutuhan tim.

Piala Presiden 2026

Pembagian Grup dan Jadwal Fase Grup

GRUP A

Venue: Stadion Si Jalak Harupat

- Persib Bandung

- Arema FC

- DPMM FC

- Tampines Rovers FC

GRUP B

Venue: Stadion Gelora Bung Tomo

- Persebaya Surabaya

- Persija Jakarta

- PSMS Medan

- Port FC

Jadwal Piala Presiden 2026

Sabtu, 25 Juli 2026

15.30 WIB

DPMM FC vs Tampines Rovers FC

Stadion Si Jalak Harupat

19.30 WIB

Persib Bandung vs Arema FC

Stadion Si Jalak Harupat

Minggu, 26 Juli 2026

15.30 WIB

PSMS Medan vs Port FC

Stadion Gelora Bung Tomo

19.30 WIB

Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta

Stadion Gelora Bung Tomo

Selasa, 28 Juli 2026

15.30 WIB

Tampines Rovers FC vs Arema FC

Stadion Si Jalak Harupat

19.30 WIB

DPMM FC vs Persib Bandung

Stadion Si Jalak Harupat

Rabu, 29 Juli 2026

15.30 WIB

Port FC vs Persija Jakarta

Stadion Gelora Bung Tomo

19.30 WIB

PSMS Medan vs Persebaya Surabaya

Stadion Gelora Bung Tomo

Jumat, 31 Juli 2026

15.30 WIB

Arema FC vs DPMM FC

Stadion Si Jalak Harupat

19.30 WIB

Persib Bandung vs Tampines Rovers FC

Stadion Si Jalak Harupat

Sabtu, 1 Agustus 2026

15.30 WIB

Persija Jakarta vs PSMS Medan

Stadion Gelora Bung Tomo

19.30 WIB

Persebaya Surabaya vs Port FC

Stadion Gelora Bung Tomo

Semifinal – 4 Agustus 2026

- Juara Grup A vs Runner-up Grup B

- Juara Grup B vs Runner-up Grup A

Final dan Perebutan Tempat Ketiga

6 Agustus 2026