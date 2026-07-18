Jadwal dan Harga Tiket Piala AFF 2026 Resmi Dirilis, Duel Timnas Indonesia vs Vietnam Paling Mahal

Suporter Timnas Indonesia bersiap memadati Stadion Pakansari saat Garuda menjalani dua laga kandang fase grup Piala AFF 2026 melawan Kamboja dan Vietnam. (Instagram/@kitagaruda)
JawaPos.com — Timnas Indonesia akan menjalani dua pertandingan kandang pada fase grup Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, dengan harga tiket mulai Rp100 ribu hingga Rp 250 ribu.
PSSI resmi mengumumkan jadwal penjualan beserta daftar harga tiket untuk laga melawan Kamboja dan Vietnam, dengan duel kontra Vietnam menjadi pertandingan kandang termahal di fase grup.
PSSI memastikan Timnas Indonesia akan menjalani empat pertandingan pada fase grup Piala AFF 2026.
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Garuda dijadwalkan memainkan dua laga kandang melawan Kamboja dan Vietnam serta dua laga tandang menghadapi Timor-Leste dan Singapura.
Laga kandang Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Pakansari pada 27 Juli 2026 saat menghadapi Kamboja dan 3 Agustus 2026 ketika menjamu Vietnam.
Kedua pertandingan itu diperkirakan menjadi penentu langkah Garuda menuju babak semifinal.
Mengapa Harga Tiket Timnas Indonesia vs Vietnam Lebih Mahal?
PSSI menetapkan harga tiket berbeda untuk dua pertandingan kandang Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2026. Duel melawan Vietnam dibanderol lebih mahal dibandingkan pertandingan menghadapi Kamboja.
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Untuk laga Timnas Indonesia versus Kamboja pada 27 Juli 2026, tiket termurah dijual Rp 100 ribu untuk tribune utara dan selatan. Sementara tribune barat dan timur dibanderol Rp 200 ribu.
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