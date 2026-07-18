Skuad Garuda Bertekad Putus Rekor Indonesia Jadi finalis di Piala AFF

Skuad Timnas Indonesia mengikuti sesi latihan di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, persiapan menjelang Piala AFF 2026. (Fikri Yusuf/Antara)

JawaPos.com - Skuad Garuda bertekad ingin memutus rekor Timnas Indonesia menjadi finalis Piala AFF 2026 dan merebut gelar juara pada ajang tahun ini.

“Sudah sangat jelas, kami bertanding untuk menang. Itu fokus utamanya. Kami tidak takut bilang itu karena kami sudah banyak main di final,” kata pemain Timnas Indonesia Thom Haye dilansir dari Antara di sela pemusatan latihan di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu (18/7).

Gelandang timnas Indonesia itu bersama pemain lainnya bekerja keras dalam latihan dan memastikan tim solid untuk meraih juara pada ajang bergengsi di tingkat Asia Tenggara tersebut. Sebelum berlaga di AFF, lanjut pemain dengan tinggi 187 sentimeter itu, Skuad Garuda akan menjalani laga persahabatan dengan salah satu tim yang belum disebutkan.

“Semua pemain punya banyak energi dan kami ingin menyiapkan semua dengan baik dan saya sangat menikmatinya dan juga bekerja keras,” ucap Thom Haye.

Selain itu, dia juga bersemangat karena pertandingan negara-negara ASEAN itu akan menjadi kompetisi pertama Thom di Asia Tenggara. Indonesia bergabung di Grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam dan Timor Leste.

Gelandang Persib Bandung itu mengaku bahwa saat ini dia dan tim tidak memikirkan negara lain, melainkan fokus pertandingan satu ke pertandingan lainnya.

“Kami sedang fokus dalam persiapan dan seperti pelatih kami sering katakan, untuk mencapai target, kami harus mencermati tiap pertandingan. Jadi kami fokus tetap bugar dan siap khususnya untuk laga pertama,” ucap Thom Haye.

Piala AFF 2026 akan dimulai pada 24 Juli 2026 dan Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan tim pertama yaitu Kamboja pada Senin (27/7) di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Sejak awal digelar pada 1996, Indonesia belum mendapatkan gelar juara Piala AFF.