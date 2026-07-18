Jelang Piala AFF 2026, Thom Haye Akui Timnas Indonesia Nikmati Latihan di Bali United Training Center

Thom Haye membeberkan situasi Timnas Indonesia selama persiapan menghadapi Piala AFF 2026. (Instagram/@ThomHaye)
JawaPos.com - Persiapan Timnas Indonesia menjelang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 terus berjalan sesuai rencana. Selama hampir dua pekan menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, para pemain merasakan suasana yang dinilai ideal untuk memaksimalkan latihan.
Salah satu pemain yang mengungkapkan kesan positif adalah gelandang Persib Bandung, Thom Haye.
Pemain berusia 31 tahun itu mengaku tidak mengalami kendala apa pun sejak mengikuti pemusatan latihan di bawah arahan pelatih John Herdman yang dimulai pada 6 Juli 2026.
Menurut Haye, seluruh fasilitas yang tersedia di Bali United Training Center mampu mendukung kebutuhan tim, baik untuk latihan maupun pemulihan kondisi fisik pemain.
Lingkungan yang nyaman juga dinilai memberi dampak positif terhadap semangat seluruh anggota skuad Garuda.
"Saya pikir persiapan kami tidak ada kendala selama menjalani latihan di sini. Fasilitas dan lingkungannya sangat nyaman sehingga memberikan energi positif kepada kami. Kami menikmati setiap sesi latihan dan terus bekerja keras demi hasil terbaik," ujar Thom Haye.
Mantan pemain Almere City tersebut menegaskan fokus utamanya bukan memikirkan calon lawan yang akan dihadapi di turnamen nanti. Ia lebih memilih memaksimalkan setiap program latihan yang telah disiapkan oleh tim pelatih agar performa Timnas Indonesia semakin berkembang.
Baginya, keberhasilan tim akan ditentukan oleh kualitas persiapan yang dilakukan sejak sekarang. Karena itu, seluruh pemain diminta menjaga fokus di setiap sesi latihan dan menghadapi setiap pertandingan satu per satu.
Selain kualitas lapangan latihan, Haye juga mengapresiasi berbagai fasilitas penunjang yang tersedia di kompleks latihan milik Bali United.
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