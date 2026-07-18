Timnas Indonesia Pertajam Taktik Jelang Piala AFF 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia mempertajam taktik menjelang ajang Piala AFF 2026 melalui latihan bersama gelombang kedua di Gianyar, Bali. TC dijadwalkan berlangsung hingga 25 Juli.
“Pekan ini lebih ke taktik dan sebelumnya saya lihat mereka sudah makin solid,” kata Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman seperti dilansir dari Antara di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu (18/7).
Pada pemusatan latihan gelombang kedua itu, total sebanyak 22 pemain timnas Indonesia ikut bergabung di Bali. Di antaranya Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, Rizky Ridho, Jens Raven, Tim Geypens, Eliano Reijnders, Thom Haye, Kadek Agung, Sandy Walsh, Beckham Putra, hingga Mitchell Baker, yang baru disumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 13 Juli 2026.
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Sebelum menjalani latihan inti, timnas Indonesia terlebih dahulu melakukan pemanasan dan latihan fisik. Tak hanya itu, pelatih asal Inggris itu juga memberikan materi utama soal taktik yang tertutup dari sorotan kamera awak media.
Total ada 50 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Bali. Namun, hanya 23 orang yang akan dipilih berdasar hasil penilaian dan evaluasi untuk menjadi skuad inti berlaga pada Piala AFF 2026.
Pada latihan fase pertama yang dimulai sejak awal pekan Juli 2026, para pemain digembleng lebih banyak soal penguatan fisik dan kebugaran tubuh pemain. Sejauh ini, lanjut John, berdasar hasil evaluasi sementara skuad Garuda sudah menunjukkan kemajuan dalam sesi latihan.
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“Saat ini kemajuannya sudah luar biasa. Mereka sudah saling terikat sepenuhnya dan bisa dirasakan keseruannya dan juga mereka lebih percaya diri bersama,” imbuh John Herdman.
Piala AFF 2026 akan dimulai pada 24 Juli 2026. Namun, Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Kamboja pada Senin (27/7) di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Indonesia berada di Grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam dan Timor Leste.
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