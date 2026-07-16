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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 17 Juli 2026 | 02.35 WIB

Siaran Gratis Piala AFF 2026, RCTI Gandeng Reza Arap

RCTI kerja sama dengan Youtuber Reza Arap. (RCTI) - Image

RCTI kerja sama dengan Youtuber Reza Arap. (RCTI)

JawaPos.com - Kabar menarik datang bagi pencinta sepak bola Indonesia. RCTI resmi menjalin kerja sama dengan kreator konten sekaligus YouTuber Reza Arab untuk penayangan Piala ASEAN Hyundai 2026 atau Piala AFF 2026. 

Kolaborasi ini membuat seluruh pertandingan turnamen tersebut dapat disaksikan secara gratis melalui kanal YouTube milik Reza Arab, YBRAP.

Kerja sama ini menjadi langkah baru dalam dunia penyiaran olahraga di Indonesia. Selain disiarkan melalui platform milik RCTI, pertandingan Piala ASEAN Hyundai 2026 juga akan menjangkau penonton digital yang lebih luas melalui YouTube.

Dengan jutaan pelanggan yang dimiliki kanal YBRAP, kehadiran Reza Arab diharapkan mampu memperluas jangkauan penonton, khususnya dari kalangan generasi muda yang lebih sering menikmati tayangan melalui platform digital dibanding televisi konvensional.

Langkah tersebut mendapat respons positif dari banyak penggemar sepak bola. Mereka menilai penayangan gratis melalui YouTube akan mempermudah masyarakat untuk mengikuti seluruh pertandingan tanpa harus khawatir dengan akses siaran.

Selain memberikan kemudahan, kolaborasi ini juga memperlihatkan perubahan strategi penyiaran olahraga yang mulai memanfaatkan kekuatan para kreator digital.

Influencer tidak lagi hanya berperan sebagai pembuat konten, tetapi juga menjadi bagian dari distribusi tayangan olahraga berskala internasional.

Apakah ini menjadi yang pertama? Hingga saat ini, kerja sama resmi antara pemegang hak siar sebuah turnamen sepak bola internasional dengan influencer YouTube sebagai mitra distribusi siaran memang masih tergolong jarang. 

Di Indonesia, kolaborasi seperti ini bisa disebut sebagai salah satu terobosan baru dalam industri broadcasting olahraga.

Editor: Edi Yulianto
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