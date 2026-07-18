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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 18 Juli 2026 | 23.59 WIB

PSIM Yogyakarta Umumkan Kepergian Pemain Timnas Tajikistan Rakhmatsho Rakhmatzoda, Ini Catatan Penampilannya Musim Lalu

Rakhmatsho Rakhmatzoda saat bersama PSIM Yogyakarta. (PSIM) - Image

Rakhmatsho Rakhmatzoda saat bersama PSIM Yogyakarta. (PSIM)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta resmi mengakhiri kerja sama dengan gelandang asing asal Tajikistan, Rakhmatsho Rakhmatzoda, menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027. 

Keputusan tersebut diumumkan manajemen setelah melakukan evaluasi bersama tim pelatih terhadap komposisi skuad Laskar Mataram.

Meski tidak lagi menjadi bagian dari tim, Rakhmatsho meninggalkan catatan yang cukup positif selama membela PSIM pada musim 2025/2026.

Pemain kelahiran Norak, Tajikistan, 6 April 2004 itu tampil dalam 24 pertandingan dari total 34 laga resmi yang dijalani PSIM sepanjang musim.

Dalam kesempatan bermain tersebut, Rakhmatsho mencetak satu gol dan mengoleksi total 1.963 menit bermain. Rata-rata ia berada di lapangan selama 82 menit setiap pertandingan, menunjukkan perannya yang cukup penting di lini tengah PSIM.

Manajer PSIM, Iksan Mahar, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras pemain berusia 22 tahun tersebut selama memperkuat tim.

"Kami mengapresiasi kontribusi Rakhmatsho Rakhmatzoda untuk PSIM selama musim lalu. Dia memberikan kontribusi cukup baik dalam 24 laga dengan catatan rata-rata 82 menit penampilan per laga," ujar Iksan, Jumat (17/7).

Tak hanya rajin tampil, Rakhmatsho juga menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur permainan. 

Sepanjang musim, ia membukukan 931 umpan sukses dari 1.050 percobaan operan. Statistik tersebut menjadi bukti kemampuannya menjaga aliran bola dan membantu membangun serangan PSIM dari lini tengah.

Editor: Edi Yulianto
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