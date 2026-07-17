Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 17 Juli 2026 | 20.05 WIB

PSIM Yogyakarta Dirumorkan akan Mendatangkan Ondrej Rudzan, Eks Pemain Timnas Ceko U-18 untuk Perkuat Lini Belakang Laskar Mataram

Ondrej Rudzan. (Istimewa) - Image

Ondrej Rudzan. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus bergerak aktif dalam bursa transfer menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027.

Klub berjuluk Laskar Mataram itu kini dikabarkan tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan bek tengah asal Republik Ceko, Ondrej Rudzan.

Informasi yang beredar menyebutkan proses negosiasi antara kedua belah pihak sudah memasuki tahap akhir.

Jika seluruh proses berjalan lancar, pemain berusia 27 tahun tersebut akan segera menyelesaikan kepindahannya sebelum diperkenalkan secara resmi oleh manajemen PSIM.

Kehadiran Rudzan diproyeksikan untuk memperkuat sektor pertahanan PSIM yang tengah dipersiapkan menghadapi ketatnya persaingan kompetisi musim depan.

Pengalaman bermain di Eropa menjadi salah satu alasan utama mengapa pemain tersebut masuk dalam radar tim asal Yogyakarta.

Ondrej Rudzan bukan nama asing di sepak bola Eropa Tengah. Bek berkaki kiri itu merupakan lulusan akademi FK Mladá Boleslav, salah satu klub yang cukup dikenal di Liga Ceko.

Ia juga sempat memperkuat Timnas Ceko U-18 sebelum meniti karier profesional. Sepanjang perjalanan kariernya, Rudzan lebih banyak bermain di kompetisi Republik Ceko dan Slovakia. Ia pernah membela FK Varnsdorf sebagai pemain pinjaman, kemudian memperkuat MFK Skalica selama tiga musim dengan mencatatkan lebih dari 50 penampilan.

Setelah itu, Rudzan melanjutkan karier bersama KFC Komárno di Liga Slovakia. Bersama klub tersebut, ia tampil cukup konsisten sebagai bek tengah utama hingga kontraknya berakhir pada pertengahan 2026.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
PSIM Yogyakarta Resmi Tetap Bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul untuk Super League Musim 2026/27 - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Yogyakarta Resmi Tetap Bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul untuk Super League Musim 2026/27

Jumat, 17 Juli 2026 | 16.30 WIB

Bursa Transfer Super League: Madura United Rekrut Dede Sapari dari PSIM Jogjakarta untuk Perkuat Lini Belakang - Image
Sepak Bola Indonesia

Bursa Transfer Super League: Madura United Rekrut Dede Sapari dari PSIM Jogjakarta untuk Perkuat Lini Belakang

Kamis, 16 Juli 2026 | 02.56 WIB

Cahya Supriadi Dipanggil Timnas Indonesia untuk TC ASEAN Championship 2026, Kiper PSIM Siap Bersaing - Image
Sepak Bola Indonesia

Cahya Supriadi Dipanggil Timnas Indonesia untuk TC ASEAN Championship 2026, Kiper PSIM Siap Bersaing

Kamis, 9 Juli 2026 | 06.17 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit  - Image
1

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

2

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

3

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

4

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

7

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

8

Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore