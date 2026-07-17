PSIM Yogyakarta Dirumorkan akan Mendatangkan Ondrej Rudzan, Eks Pemain Timnas Ceko U-18 untuk Perkuat Lini Belakang Laskar Mataram

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus bergerak aktif dalam bursa transfer menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027.

Klub berjuluk Laskar Mataram itu kini dikabarkan tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan bek tengah asal Republik Ceko, Ondrej Rudzan.

Informasi yang beredar menyebutkan proses negosiasi antara kedua belah pihak sudah memasuki tahap akhir.

Jika seluruh proses berjalan lancar, pemain berusia 27 tahun tersebut akan segera menyelesaikan kepindahannya sebelum diperkenalkan secara resmi oleh manajemen PSIM.

Kehadiran Rudzan diproyeksikan untuk memperkuat sektor pertahanan PSIM yang tengah dipersiapkan menghadapi ketatnya persaingan kompetisi musim depan.

Pengalaman bermain di Eropa menjadi salah satu alasan utama mengapa pemain tersebut masuk dalam radar tim asal Yogyakarta.

Ondrej Rudzan bukan nama asing di sepak bola Eropa Tengah. Bek berkaki kiri itu merupakan lulusan akademi FK Mladá Boleslav, salah satu klub yang cukup dikenal di Liga Ceko.

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Ia juga sempat memperkuat Timnas Ceko U-18 sebelum meniti karier profesional. Sepanjang perjalanan kariernya, Rudzan lebih banyak bermain di kompetisi Republik Ceko dan Slovakia. Ia pernah membela FK Varnsdorf sebagai pemain pinjaman, kemudian memperkuat MFK Skalica selama tiga musim dengan mencatatkan lebih dari 50 penampilan.