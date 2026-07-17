PSIM Yogyakarta Resmi Tetap Bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul untuk Super League Musim 2026/27

Stadion Sultan Agung Bantul tetap kandang PSIM Yogyakarta di super league musim 2026/27. (psimjogja.id)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memastikan tetap menggunakan Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, sebagai markas pada kompetisi musim 2026/27. Kepastian tersebut diperoleh setelah manajemen Laskar Mataram mencapai kesepakatan resmi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bantul.
Keputusan ini menjadi kabar baik bagi tim maupun suporter karena PSIM dapat kembali bermarkas di Stadion Sultan Agung yang selama beberapa musim terakhir menjadi kandang mereka. Selain memastikan homebase, manajemen juga mulai menyiapkan berbagai pembenahan fasilitas agar stadion memenuhi seluruh regulasi kompetisi.
Manager Operational PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi yang telah dilakukan bersama Dispora Bantul sejak berakhirnya musim lalu.
Baca Juga:Wayne Rooney Kecam Taktik Thomas Tuchel Usai Inggris Disingkirkan Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
"Sesuai dengan komitmen bersama antara PSIM dan Dispora Kabupaten Bantul, kami memastikan bahwa venue kandang PSIM untuk tahun kompetisi 2026/27 tetap berada di Stadion Sultan Agung," ujar Wendy.
Dia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya digelar antara manajemen PSIM dan pihak Dispora. Dari pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat melanjutkan kerja sama untuk mendukung kebutuhan klub menghadapi musim baru.
Komitmen tersebut kini juga telah diperkuat melalui surat resmi yang diterbitkan Dispora Kabupaten Bantul sebagai dasar penggunaan Stadion Sultan Agung selama kompetisi berlangsung. Wendy memastikan seluruh proses administrasi dan perizinan terkait penggunaan stadion telah diselesaikan.
Baca Juga:Andri Ramawi Resmi Latih Persipura Jayapura, Mantan Pelatih PSIS Targetkan Bawa Mutiara Hitam Promosi ke Super League
Dengan begitu, lanjut dia, fokus manajemen saat ini beralih pada tahapan inspeksi teknis yang menjadi bagian dari persiapan menjelang bergulirnya kompetisi. Dalam waktu dekat, Stadion Sultan Agung akan menjalani inspeksi kesiapan venue oleh operator kompetisi I.League.
Selain itu, juga akan dilakukan proses risk assessment yang rutin dilaksanakan setiap musim untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama pertandingan berlangsung. Tak hanya itu, PSIM juga telah menyiapkan sejumlah peningkatan fasilitas stadion agar sesuai dengan standar terbaru kompetisi musim 2026/27.
Beberapa pekerjaan yang akan dilakukan di antaranya pemasangan kursi tunggal (single seat) di area tribun serta peningkatan kapasitas lampu penerangan stadion. Pembenahan tersebut diharapkan mampu memenuhi seluruh regulasi yang ditetapkan operator liga sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pemain, ofisial, maupun suporter yang hadir langsung di stadion.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri