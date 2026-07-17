PSIM Yogyakarta Resmi Tetap Bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul untuk Super League Musim 2026/27

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta memastikan tetap menggunakan Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, sebagai markas pada kompetisi musim 2026/27. Kepastian tersebut diperoleh setelah manajemen Laskar Mataram mencapai kesepakatan resmi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bantul.

Keputusan ini menjadi kabar baik bagi tim maupun suporter karena PSIM dapat kembali bermarkas di Stadion Sultan Agung yang selama beberapa musim terakhir menjadi kandang mereka. Selain memastikan homebase, manajemen juga mulai menyiapkan berbagai pembenahan fasilitas agar stadion memenuhi seluruh regulasi kompetisi.

Manager Operational PSIM Yogyakarta Wendy Umar Seno Aji mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi yang telah dilakukan bersama Dispora Bantul sejak berakhirnya musim lalu.

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"Sesuai dengan komitmen bersama antara PSIM dan Dispora Kabupaten Bantul, kami memastikan bahwa venue kandang PSIM untuk tahun kompetisi 2026/27 tetap berada di Stadion Sultan Agung," ujar Wendy.

Dia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang sebelumnya digelar antara manajemen PSIM dan pihak Dispora. Dari pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat melanjutkan kerja sama untuk mendukung kebutuhan klub menghadapi musim baru.

Komitmen tersebut kini juga telah diperkuat melalui surat resmi yang diterbitkan Dispora Kabupaten Bantul sebagai dasar penggunaan Stadion Sultan Agung selama kompetisi berlangsung. Wendy memastikan seluruh proses administrasi dan perizinan terkait penggunaan stadion telah diselesaikan.

Dengan begitu, lanjut dia, fokus manajemen saat ini beralih pada tahapan inspeksi teknis yang menjadi bagian dari persiapan menjelang bergulirnya kompetisi. Dalam waktu dekat, Stadion Sultan Agung akan menjalani inspeksi kesiapan venue oleh operator kompetisi I.League.

Selain itu, juga akan dilakukan proses risk assessment yang rutin dilaksanakan setiap musim untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama pertandingan berlangsung. Tak hanya itu, PSIM juga telah menyiapkan sejumlah peningkatan fasilitas stadion agar sesuai dengan standar terbaru kompetisi musim 2026/27.