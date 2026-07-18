Striker Timnas Indonesia Ole Romeny Ungkap Peran Justin Hubner di Balik Keputusannya Gabung Fortuna Sittard

JawaPos.com - Striker Timnas Indonesia, Ole Romeny, mengungkapkan ada peran Justin Hubner di balik keputusannya bergabung dengan Fortuna Sittard. Pasalnya, ia sempat bertanya kepada kompatriotnya itu sebelum memutuskan gabung ke skuad Fortunezen -julukan Fortuna Sittard.

Ole Romeny menjadi salah satu rekrutan anyar Fortuna Sittard di bursa transfer musim panas ini. Penyerang berusia 26 tahun itu bergabung dengan status pinjaman dari Oxford United.

Ole Romeny pun menyusul Hubner yang sudah satu musim berseragam Fortuna Sittard. Seperti diketahui, keduanya merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia.

Sebelum bergabung dengan Fortuna Sittard, Ole Romeny ternyata melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Hubner. Dia ingin tahu lebih mengenai suasana dalam skuad Fortunezen.

"Memang, saya berbicara dengannya (Justin Hubner), ketika kami bersama di Indonesia musim panas lalu. Dan, dia hanya bilang, 'Iya, itu tempat yang bagus sekali buat saya'," ujar Ole Romeny dikutip dari ESPN NL, dikutip Sabtu (18/7/2026).

"Jadi, iya kita memang sempat membicarakan itu sebentar. Jadi, senang juga bisa bertemu dengannya di sini," sambungnya.

Ole Romeny pun merasa senang bisa satu tim dengan Hubner. Apalagi, mereka bisa berangkat bersama jika mendapatkan panggilan untuk membela Timnas Indonesia.

"Iya, menyenangkan. Tentu saja selalu menyenangkan bisa bersama teman-teman dari Timnas, bahkan di klub. Jadi, kita bisa pergi ke Indonesia bersama-sama," tutur Ole Romeny.

Fortuna Sittard menjadi klub Belanda kelima dalam karier profesional Ole Romeny. Sebelumnya, ia sempat berkiprah dengan NEC Nijmegen, Willem II, FC Emmen, dan FC Utrecht sebelum merapat ke Oxford United.