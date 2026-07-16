Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.15 WIB

Bali United Resmi Rekrut Tim Geypens dari FC Emmen, Bek Timnas Indonesia  Siap Perkuat Lini Belakang Serdadu Tridatu

Tim Geypens. (Istimewa) - Image

Tim Geypens. (Istimewa)

JawaPos.com - Bali United kembali menambah kekuatan jelang bergulirnya Super League musim 2026/2027.

Kali ini, Serdadu Tridatu resmi memperkenalkan bek kiri Timnas Indonesia, Tim Henri Victor Geypens atau cukup dipanggil Tim Geypens, sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat sektor pertahanan.

Kehadiran Geypens menjadi bagian dari upaya Bali United membangun skuad yang lebih kompetitif.

Sebelumnya, klub asal Pulau Dewata itu lebih dulu memperkenalkan sejumlah pemain baru di lini tengah dan depan.

Kini, fokus beralih ke lini belakang agar komposisi tim semakin seimbang menghadapi persaingan musim baru.

Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, mengatakan perekrutan Tim Geypens dilakukan setelah tim pelatih melihat kualitas yang dimiliki sang pemain.

"Kami resmi mengumumkan bahwa Tim Geypens menjadi amunisi baru untuk sektor pertahanan Bali United. Bersama tim pelatih, kami menilai Tim Geypens memiliki kualitas untuk memperkuat lini bertahan jelang kompetisi Super League di musim yang baru," ujar Yabes Tanuri.

Pemain berusia muda tersebut memiliki pengalaman yang cukup menarik sebelum memutuskan berkarier di Indonesia. Geypens merupakan lulusan akademi FC Twente U-18 di Belanda, salah satu akademi yang dikenal konsisten melahirkan pemain berkualitas.

Setelah menyelesaikan pembinaan di akademi, ia melanjutkan karier profesional bersama FC Emmen. Pengalaman bermain di sepak bola Belanda diharapkan menjadi modal penting untuk membantu Bali United menghadapi ketatnya kompetisi domestik.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Bursa Transfer! Bek Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Bursa Transfer! Bek Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Bali United

Kamis, 16 Juli 2026 | 21.50 WIB

Tinggalkan FC Emmen, Tim Geypens Makin Dekat Merapat ke Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Tinggalkan FC Emmen, Tim Geypens Makin Dekat Merapat ke Bali United

Selasa, 7 Juli 2026 | 17.24 WIB

Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday! - Image
Sepak Bola Indonesia

Tim Geypens Sudah Tiba di Tanah Air, Siap Gabung Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday!

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.22 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore