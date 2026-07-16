Bali United Resmi Rekrut Tim Geypens dari FC Emmen, Bek Timnas Indonesia  Siap Perkuat Lini Belakang Serdadu Tridatu

Tim Geypens. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United kembali menambah kekuatan jelang bergulirnya Super League musim 2026/2027.
Kali ini, Serdadu Tridatu resmi memperkenalkan bek kiri Timnas Indonesia, Tim Henri Victor Geypens atau cukup dipanggil Tim Geypens, sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat sektor pertahanan.
Kehadiran Geypens menjadi bagian dari upaya Bali United membangun skuad yang lebih kompetitif.
Sebelumnya, klub asal Pulau Dewata itu lebih dulu memperkenalkan sejumlah pemain baru di lini tengah dan depan.
Kini, fokus beralih ke lini belakang agar komposisi tim semakin seimbang menghadapi persaingan musim baru.
Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, mengatakan perekrutan Tim Geypens dilakukan setelah tim pelatih melihat kualitas yang dimiliki sang pemain.
"Kami resmi mengumumkan bahwa Tim Geypens menjadi amunisi baru untuk sektor pertahanan Bali United. Bersama tim pelatih, kami menilai Tim Geypens memiliki kualitas untuk memperkuat lini bertahan jelang kompetisi Super League di musim yang baru," ujar Yabes Tanuri.
Pemain berusia muda tersebut memiliki pengalaman yang cukup menarik sebelum memutuskan berkarier di Indonesia. Geypens merupakan lulusan akademi FC Twente U-18 di Belanda, salah satu akademi yang dikenal konsisten melahirkan pemain berkualitas.
Setelah menyelesaikan pembinaan di akademi, ia melanjutkan karier profesional bersama FC Emmen. Pengalaman bermain di sepak bola Belanda diharapkan menjadi modal penting untuk membantu Bali United menghadapi ketatnya kompetisi domestik.
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