Persib Bandung Perpanjang Kontrak 3 Pemain Asing hingga 2028, Siap Tampil di Empat Kompetisi

Pemain asing Persib Bandung. (Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan fondasi skuadnya tetap terjaga dengan memperpanjang kontrak tiga pemain asing andalan, yakni Patricio Matricardi, Uilliam Barros Pereira, dan Ramon "Tanque" De Andrade Souza hingga 2028.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari langkah klub dalam menjaga stabilitas tim untuk menghadapi musim 2026/27 yang dipenuhi tantangan.
Ketiga pemain tersebut tampil sebagai bagian penting dalam perjalanan Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025/2026.
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Penampilan konsisten mereka sepanjang musim membuat manajemen dan tim pelatih sepakat melanjutkan kerja sama dalam jangka panjang.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa keputusan memperpanjang kontrak ketiganya diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh.
Selain mempertimbangkan performa individu, tim pelatih juga melihat kebutuhan skuad yang semakin besar karena Persib Bandung akan tampil di sedikitnya empat kompetisi berbeda musim ini.
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Menurut Adhitia, kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting agar tim mampu menjaga performa sepanjang musim. Dengan jadwal pertandingan yang padat, Persib Bandung membutuhkan pemain berkualitas di setiap lini agar mampu bersaing di level domestik maupun Asia.
"Kami membutuhkan kedalaman skuad yang semakin kuat karena musim ini akan berkompetisi setidaknya di empat ajang berbeda. Untuk menjaga konsistensi performa, kami membutuhkan pemain berkualitas di setiap posisi," ujar Adhitia.
Selain kebutuhan tim, aspek profesionalisme dan karakter bermain juga menjadi pertimbangan utama.
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