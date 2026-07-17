Febri Hariyadi Fokus Pemulihan Cedera ACL, Targetkan Segera Merumput Bersama Persib Bandung

Febri Hariyadi menjalani sesi latihan fitness bersama Persib Bandung. (Persib)
JawaPos.com - Kabar baik datang dari winger Persib Bandung, Febri Hariyadi. Pemain berusia 30 tahun itu optimistis proses pemulihan cedera lutut yang dialaminya berjalan sesuai rencana sehingga bisa segera kembali merumput bersama Pangeran Biru pada Super League musim 2026/2027.
Febri saat ini tengah menjalani rehabilitasi setelah menjalani operasi cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) pada awal April 2026.
Meski belum bisa mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekannya, semangatnya untuk segera kembali memperkuat Persib tetap tinggi.
Baca Juga:Igor Tolic Buka Suara soal Kepergian Frans Putros dari Persib Bandung, Ini Alasan Bek Timnas Irak Pergi
Sejak Persib memulai latihan perdana pada 11 Juli 2026, Febri sudah hadir bersama skuad. Namun, program yang dijalaninya masih berbeda karena fokus pada pemulihan kondisi fisik di bawah pengawasan tim medis.
Di pusat kebugaran Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 17 Juli 2026, Febri mengaku terus berusaha menjaga motivasi selama masa pemulihan. Ia juga meminta doa serta dukungan dari Bobotoh agar proses rehabilitasi berjalan lancar.
"Saya berharap cepat kembali ke lapangan dan berkontribusi untuk Persib. Mohon doa dari Bobotoh," ujar Febri.
Pemain yang sempat dipinjamkan ke Persis Solo pada putaran kedua musim lalu itu kini lebih banyak menjalani latihan di dalam ruangan. Seluruh program rehabilitasi dilakukan bersama fisioterapis Benidektus Adi P. dengan pemantauan langsung dari dokter tim Persib, dr. Wira Prasetya Chandra, Sp.KFR.
Menurut dr. Wira, kondisi Febri menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahapan rehabilitasi pascaoperasi.
Saat ini fokus utama tim medis adalah mengembalikan kekuatan otot di sekitar lutut agar siap menerima beban latihan yang lebih berat.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri