Febri Hariyadi Fokus Pemulihan Cedera ACL, Targetkan Segera Merumput Bersama Persib Bandung

JawaPos.com - Kabar baik datang dari winger Persib Bandung, Febri Hariyadi. Pemain berusia 30 tahun itu optimistis proses pemulihan cedera lutut yang dialaminya berjalan sesuai rencana sehingga bisa segera kembali merumput bersama Pangeran Biru pada Super League musim 2026/2027.

Febri saat ini tengah menjalani rehabilitasi setelah menjalani operasi cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) pada awal April 2026.

Meski belum bisa mengikuti latihan penuh bersama rekan-rekannya, semangatnya untuk segera kembali memperkuat Persib tetap tinggi.

Sejak Persib memulai latihan perdana pada 11 Juli 2026, Febri sudah hadir bersama skuad. Namun, program yang dijalaninya masih berbeda karena fokus pada pemulihan kondisi fisik di bawah pengawasan tim medis.

Di pusat kebugaran Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 17 Juli 2026, Febri mengaku terus berusaha menjaga motivasi selama masa pemulihan. Ia juga meminta doa serta dukungan dari Bobotoh agar proses rehabilitasi berjalan lancar.

"Saya berharap cepat kembali ke lapangan dan berkontribusi untuk Persib. Mohon doa dari Bobotoh," ujar Febri.

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Pemain yang sempat dipinjamkan ke Persis Solo pada putaran kedua musim lalu itu kini lebih banyak menjalani latihan di dalam ruangan. Seluruh program rehabilitasi dilakukan bersama fisioterapis Benidektus Adi P. dengan pemantauan langsung dari dokter tim Persib, dr. Wira Prasetya Chandra, Sp.KFR.

Menurut dr. Wira, kondisi Febri menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahapan rehabilitasi pascaoperasi.