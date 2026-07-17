Alasan Persib Bandung Perpanjang Kontrak Julio Cesar 

Julio Cesar kembali memperkuat lini belakang Persib Bandung dengan performa solid sebagai raja bola liar di area pertahanan. (Persib)
JawaPos.com - Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkap alasan pihaknya memperpanjang kontrak Julio Cesar. Dia mengatakan, bek asal Brasil itu dinilai merupakan bagian penting dalam lini pertahanan Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.
Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak Julio Cesar dengan durasi satu tahun. Artinya, bek berusia 31 tahun itu masih akan berseragam Pangeran Biru dalam mengarungi padatnya kompetisi musim 2026/2027.
Adhitia menjelaskan keputusan memperpanjang kontrak Julio Cesar merupakan hasil evaluasi menyeluruh dan rekomendasi tim pelatih. Setelah menunjukkan performa impresif pada musim debutnya, tim kepelatihan menilai peran bek asal Brasil itu masih sangat penting.
"Julio Cesar menunjukkan kualitas, profesionalisme, dan konsistensi sepanjang musim pertamanya bersama PERSIB. Kontribusinya membantu tim mempertahankan gelar juara menjadi salah satu pertimbangan utama,” ungkap Adhitia, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (17/7/2026).
“Berdasarkan evaluasi tersebut, tim pelatih merekomendasikan agar Julio tetap menjadi bagian dari skuad musim ini," tambahnya.
Pada musim debutnya bersama Persib Bandung, Julio Cesar mencatatkan performa yang impresif. Ia tampil dalam 25 pertandingan di kompetisi domestik serta tujuh pertandingan di AFC Champions League Two 2025/26.
Julio Cesar juga mencetak satu gol yang memiliki arti penting dalam perjalanan PERSIB mempertahankan gelar juara Super League. Golnya ke gawang PSM Makassar menjadi salah satu momen krusial yang mengantarkan Maung Bandung menorehkan sejarah sebagai juara untuk ketiga musim berturut-turut.
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Keputusan mempertahankan Julio Cesar merupakan bagian dalam membangun kedalaman skuad yang kompetitif. Sebab di musim depan, Persib Bandung akan mengarungi kompetisi yang sangat padat dengan keikutsertaan di empat ajang sekaligus. Yakni Super League, Piala Indonesia, Shopee Cup ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League Two.
"Kami menyadari bahwa musim ini akan menuntut kesiapan tim yang lebih besar. Karena itu, kami membutuhkan kedalaman skuad yang berkualitas di setiap lini. Julio Cesar menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan tersebut dan menjadi bagian penting dalam rencana tim menghadapi seluruh kompetisi," terang Adhitia.
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