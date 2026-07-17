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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 17 Juli 2026 | 16.07 WIB

Persib Bandung Terus Matangkan Persiapan, Adam Alis Yakin Timnya Siap Tampil di Piala Presiden

Adam Alis siap jadi pembeda untuk Persib Bandung di laga krusial. (Persib) - Image

Adam Alis siap jadi pembeda untuk Persib Bandung di laga krusial. (Persib)

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, mengaku optimistis timnya semakin siap menyambut Piala Presiden 2026. Turnamen pramusim tersebut akan menjadi ajang pertama bagi Maung Bandung menguji kekuatan sebelum mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Persib Bandung dijadwalkan menghadapi Arema FC pada laga pembuka Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada 25 Juli 2026. Pertandingan itu menjadi momentum penting bagi skuad asuhan Igor Tolic untuk mengukur hasil persiapan selama masa pramusim.

Adam Alis mengatakan seluruh pemain menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani lima sesi latihan bersama. Proses adaptasi, terutama bagi para pemain baru, berjalan cukup baik sehingga kekompakan tim terus meningkat dari hari ke hari.

Dia menilai intensitas latihan yang diberikan tim pelatih mampu membantu seluruh pemain memahami karakter permainan masing-masing. Kondisi tersebut membuat komunikasi di dalam tim semakin terbangun menjelang pertandingan pertama.

Meski demikian, pemain bernomor punggung 18 itu menilai masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Dia berharap setiap sesi latihan berikutnya mampu menyempurnakan persiapan Persib Bandung sebelum menghadapi Arema FC.

Adam Alis juga menegaskan bahwa seluruh pemain tidak ingin terburu-buru membicarakan target tinggi di Piala Presiden 2026. Baginya, fokus utama saat ini adalah tampil maksimal pada setiap pertandingan dan terus menunjukkan perkembangan sebagai sebuah tim.

Pendekatan tersebut dinilai lebih realistis mengingat turnamen pramusim merupakan fase untuk membangun ritme permainan sekaligus memperkuat chemistry antarpemain. Dengan cara itu, Persib Bandung diharapkan memiliki fondasi yang lebih solid saat kompetisi resmi dimulai.

Selain menjadi ajang menguji strategi yang diterapkan Igor Tolic, Piala Presiden juga menjadi kesempatan bagi setiap pemain untuk menunjukkan performa terbaiknya. Persaingan di dalam skuad diperkirakan akan semakin ketat seiring hadirnya sejumlah wajah baru yang siap memperebutkan tempat di tim utama.

Adam Alis berharap seluruh proses persiapan yang dijalani dapat membawa dampak positif bagi Persib Bandung. Dia ingin timnya tampil lebih kompak, percaya diri, dan mampu memanfaatkan setiap pertandingan sebagai bekal menghadapi musim kompetisi yang sesungguhnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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