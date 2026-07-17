Bentrok dengan Jadwal TC ke Thailand, Persija Jakarta Turunkan Tim Muda di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memastikan tidak akan menurunkan tim muda pada ajang Piala Presiden 2026. Skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - telah memiliki agenda pemusatan latihan ke Thailand.

Sesuai jadwal, Piala Presiden 2026 akan bergulir 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Persija Jakarta menjadi satu dari delapan tim yang akan ambil bagian di ajang pramusim tersebut.

Shin Tae-yong memastikan Persija Jakarta tidak akan turun dengan skuad utama di ajang pramusim tersebut. Keputusan itu diambil karena tim utama sudah memiliki agenda TC ke Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan mengarungi Super League 2026/2027.

“Untuk Piala Presiden, karena kita pergi latihan (TC) ke luar negeri di Thailand dari tanggal 27 Juli sampai 16 Agustus, anggota tim utama kami tidak bisa berpartisipasi (di Piala Presiden),” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Persija Training Ground, Jumat (17/7/2026).

Shin Tae-yong menjelaskan bahwa agenda TC tersebut telah disiapkan sejak awal. Maka itu, ia mengatakan Persija Jakarta kemungkinan besar akan menurunkan pemain muda, namun tidak mengungkap secara detail seperti apa tim tersebut.

“Dan itu adalah jadwal yang sudah keluar sejak lama, sejak saya memutuskan untuk menjabat di sini. Jadi pemain-pemain U-20 kita mungkin akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkembang,” ungkap Shin Tae-yong.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong berharap publik tidak salah paham mengenai keputusan Persija Jakarta yang akan menurunkan pemain muda pada ajang Piala Presiden 2026. Sebab, agenda TC ke Thailand, kata dia, sudah ditetapkan lebih dulu sebelum mengetahui Macan Kemayoran ambil bagian di ajang pramusim tersebut.

"Mengenai bagian itu, jangan sampai salah paham. Ketika saya berjanji untuk menjabat di sini, jadwal untuk pergi latihan ke luar negeri sudah dibuat, dan baru setelah itu saya mendengar tentang Piala Presiden, jadi itu bukan jadwal yang bisa diubah,” terang Shin Tae-yong.