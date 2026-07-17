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Andika Rachmansyah
Sabtu, 18 Juli 2026 | 00.26 WIB

Persija Jakarta Kembali Gelar Latihan, Rekrutan Anyar Korea Selatan Sudah Gabung

latihan Persija Jakarta di Persija Jakarta Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

latihan Persija Jakarta di Persija Jakarta Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menggelar latihan dalam rangka persiapan Super League 2026/2027. Pelatih Shin Tae-yong memimpin langsung sesi latihan tersebut di Persija Jakarta Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok, Jumat (17/7) sore WIB.

Dalam pantauan JawaPos.com di lokasi, hampir seluruh pemain sudah mulai bergabung latihan dengan skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta. Delapan rekrutan anyar Persija Jakarta juga telah melahap menu latihan yang disiapkan pelatih Shin Tae-yong.

Kedelapan pemain baru tersebut adalah Victor Dethan, Aqil Savik, Pratama Arhan, Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon. Nama terakhir adalah rekrutan terbaru Macan Kemayoran yang diumumkan Persija Jakarta per hari ini.

Meski baru diumumkan sebagai pemain baru, Kwon Chang-hoon langsung memulai latihan perdananya bersama Persija Jakarta. Eks Timnas Korea Selatan itu memulai latihan secara terpisah dengan berlari memutari lapangan latih.

Sementara pemain yang lain mengawali pemanasan dengan stretching. Setelah itu dilanjutkan lari setengah lapangan guna mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur kompetisi. Shin Tae-yong sendiri mengungkapkan sesi latihan kali ini difokuskan pada pengembalian fisik pemain setelah libur panjang kompetisi.

“Hari ini latihan karena kami datang setelah liburan jangka panjang, jadi ini program untuk terus meningkatkan kekuatan otot secara konsisten,” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (17/7).

Sementara, pemain yang mendapat panggilan Timnas Indonesia dalam persiapan Piala AFF 2026 masih absen dalam sesi latihan kali ini. Pemain-pemain yang belum bergabung di antaranya Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan hingga Shayne Pattynama.

Terkait absennya pemain Persija Jakarta yang mendapat panggilan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak bisa berkomentar banyak. Eks pelatih Timnas Indonesia itu juga tidak bisa memastikan kapan para pilar penting Macan Kemayoran itu akan kembali ke klub.

"Entahlah (kapan mereka kembali). Tapi ya itu ditanyakan saja kepada PSSI. Mungkin jika di Piala AFF mereka sampai final, ya mungkin mereka kembali setelah final," terang Shin Tae-yong.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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