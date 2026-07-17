Persija Jakarta Gelar TC di Thailand Jelang Super League 2026/2027, Catat Tanggalnya!

latihan Persija Jakarta di Persija Jakarta Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta menatap serius kompetisi Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan menggelar pemusatan latihan (TC) ke Thailand untuk mematangkan persiapan menyambut musim baru.
Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjelaskan Macan Kemayoran akan menggelar TC di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026.
“Kami pergi latihan (TC) ke luar negeri di Thailand dari tanggal 27 Juli sampai 16 (Agustus),” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (17/7/2026).
Baca Juga:Bentrok dengan Jadwal TC ke Thailand, Persija Jakarta Turunkan Tim Muda di Piala Presiden 2026
Selama di Thailand, Persija Jakarta akan mematangkan fisik dan taktik. Shin Tae-yong juga menyiapkan agenda uji coba, namun tidak mengungkap lawan yang akan dihadapi.
“Mungkin di awal latihan fisik dan latihan taktik. Setelah itu mungkin minggu-minggu terakhir ada 3, paling banyak ya mungkin 4 pertandingan (uji coba),” terang eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.
TC Persija Jakarta ke Thailand berbenturan dengan agenda Piala Presiden 2026 yang bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Karena berbenturan, Shin Tae-yong mengungkapk bahwa skuad Macan Kemayoran tidak akan menurunkan tim utama dalam turnamen pramusim tersebut.
“Untuk Piala Presiden, karena kita pergi latihan (TC) ke luar negeri di Thailand, anggota tim utama kami tidak bisa berpartisipasi (di Piala Presiden),” ujarnya.
Pasalnya, skuad utama Persija Jakarta akan dibawa olehnya ke TC Thailand. Maka itu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Macan Kemayoran akan menurunkan pemain muda, namun tidak mengungkap secara detail seperti apa tim tersebut.
“(TC) Itu adalah jadwal yang sudah keluar sejak lama, sejak saya memutuskan untuk menjabat di sini. Jadi pemain-pemain U-20 kita mungkin akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkembang,” papar Shin Tae-yong.
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Profil Valentin Barco! Pemain Argentina Ditempeleng Jude Bellingham Usai Inggris Tersingkir di Semifinal Piala Dunia 2026
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri