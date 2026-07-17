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Andika Rachmansyah
Sabtu, 18 Juli 2026 | 04.33 WIB

Persija Jakarta Gelar TC di Thailand Jelang Super League 2026/2027, Catat Tanggalnya!

latihan Persija Jakarta di Persija Jakarta Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

latihan Persija Jakarta di Persija Jakarta Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta menatap serius kompetisi Super League 2026/2027. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan menggelar pemusatan latihan (TC) ke Thailand untuk mematangkan persiapan menyambut musim baru.

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjelaskan Macan Kemayoran akan menggelar TC di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026.

“Kami pergi latihan (TC) ke luar negeri di Thailand dari tanggal 27 Juli sampai 16 (Agustus),” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Jumat (17/7/2026).

Selama di Thailand, Persija Jakarta akan mematangkan fisik dan taktik. Shin Tae-yong juga menyiapkan agenda uji coba, namun tidak mengungkap lawan yang akan dihadapi.

“Mungkin di awal latihan fisik dan latihan taktik. Setelah itu mungkin minggu-minggu terakhir ada 3, paling banyak ya mungkin 4 pertandingan (uji coba),” terang eks pelatih Timnas Indonesia tersebut.

TC Persija Jakarta ke Thailand berbenturan dengan agenda Piala Presiden 2026 yang bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Karena berbenturan, Shin Tae-yong mengungkapk bahwa skuad Macan Kemayoran tidak akan menurunkan tim utama dalam turnamen pramusim tersebut.

“Untuk Piala Presiden, karena kita pergi latihan (TC) ke luar negeri di Thailand, anggota tim utama kami tidak bisa berpartisipasi (di Piala Presiden),” ujarnya.

Pasalnya, skuad utama Persija Jakarta akan dibawa olehnya ke TC Thailand. Maka itu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Macan Kemayoran akan menurunkan pemain muda, namun tidak mengungkap secara detail seperti apa tim tersebut.

“(TC) Itu adalah jadwal yang sudah keluar sejak lama, sejak saya memutuskan untuk menjabat di sini. Jadi pemain-pemain U-20 kita mungkin akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkembang,” papar Shin Tae-yong.

Editor: Edi Yulianto
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