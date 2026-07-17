Persija Jakarta Datangkan Kwon Chang-Hoon, Eks Timnas Korea Selatan yang Pernah Main di Piala Dunia

Pemain baru Persija Jakarta, Kwon Chang-hoon / Persija Jakarta
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mendatangkan eks pemain Timnas Korea Selatan, Kwon Chang-hoon. Pemain sayap kanan berusia 32 tahun itu akan memperkuat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam dua musim ke depan atau tepatnya hingga Juni 2028 mendatang.
“Persija resmi mendatangkan Kwon Chang-hoon untuk memperkuat skuad dalam mengarungi musim 2026/2027. Pemain asal Korea Selatan tersebut dikontrak selama dua musim,” tulis Persija Jakarta dalam pernyataan resminya, Jumat(17/7/2026).
Kwon Chang-hoon merupakan pemain berkaki kiri yang mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari sayap kanan, sayap kiri, maupun gelandang serang. Fleksibilitas ini praktis akan membuat pelatih memiliki banyak opsi dalam menerapkan skema permainannya.
Kwon Chang-hoon merupakan pemain kelahiran Seoul, Korea Selatan, 30 Juni 1994. Pemain berusia 32 tahun itu memulai karier profesionalnya bersama Suwon Bluewings. Penampilan impresifnya di Korea Selatan kemudian membuka kesempatan untuk melanjutkan karier di Eropa.
Kwon Chang-hoon pernah memperkuat klub Ligue 1 Prancis, Dijon FCO, dan SC Freiburg yang merupakan salah satu klub kenamaan Jerman. Kemudian pada musim 2021/2022, ia memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan.
Eks pemain Timnas Korea Selatan itu bergabung dengan Gimcheon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motors, hingga Jeju SK. Baru setelah itu Kwon Chang-hoon memutuskan memulai tantangan baru bersama Persija Jakarta dalam dua musim ke depan.
Punya Rekam Jejak Panjang di Timnas Korea Selatan dan Pernah Main di Piala Dunia
Pengalaman Kwon Chang-hoon tidak hanya terbangun di level klub. Ia juga memiliki rekam jejak panjang bersama Timnas Korea Selatan. Tercatat, ia menjadi bagian dari skuad Taeguk Warriors pada Piala Dunia edisi 2018 dan 2022.
Hanya saja, di Piala Dunia 2018, Kwon Hang-choon tidak tampil karena mengalami cedera. Debutnya di Piala Dunia pun baru terlaksana pada edisi berikutnya.
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